Будьмо відвертими мультики із добірки, яку підготувало Кіно 24, люблять переглядати не лише діти, але й дорослі. Тож, якщо ви шукали, який би сучасний мультфільм українського виробництва подивитися, то ці варіанти ідеально підійдуть.

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"Микита Кожум'яка", 2016

За сюжетом, величний Кожум'яка після великої кількості подвигів вирішив осісти. З часом у нього народився син, який дуже хоче в усьому бути схожим на свого батька. І, звісно ж, в хлопчика присутній дух до подвигів як і в його тата.

Та одного дня на світ насувається велика біда у вигляді страшного дракона. Микита вирішує, що саме він повинен його здолати, а для цього йому потрібно потрапити у дивосвіт. То які ж перепони доведеться подолати маленькому Микиті Кожум'яці, щоб справиться із загрозою?

Це – дивовижний мультфільм із цікавим сюжетом, в якому розповідається про щирі почуття, дружбу і про те, що справжнє геройство не у фізичній силі, а у величині сили духу.

"Микита Кожум'яка": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Мавка. Лісова пісня", 2023

"Мавка. Лісова пісня" – найкасовіший за часи незалежності України мультфільм, який побачили у 148 країнах світу.

Він розповідає історію Мавки – душі лісу та звичайного хлопця Лукаша. Насамперед Мавка повинна берегти природу, однак вона захоплюється Лукашем завдяки його музичним талантам. Так, вона розуміє, що починає відчувати до нього почуття. Проте стосунками між двома різними персонажами хоче скористатися Кіліна, яка прагне знайти в лісі секрет вічного життя.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Приготуйтеся провести цікаво час за переглядом захопливих українських мультфільмів. Приємного кіносеансу!