Подарят незабываемые эмоции: 3 фильма, которые стоит посмотреть под открытым небом

Все мы любим смотреть интересные фильмы, ведь они всегда дарят незабываемые эмоции. Однако по-настоящему невероятную атмосферу при просмотре лент подарят летние киносеансы под открытым небом.

Это та возможность, когда можно совместить отдых на свежем воздухе и приятный кинопросмотр. Именно сегодня, 6 июня, отмечается День кинотеатра под открытым небом. Поэтому Кино 24 подготовило 3 фильма по случаю этого праздника.

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"Лучшие выходные"

Просматривая этот фильм, зрителям нужно подготовиться к безумному вихрю приключений главных героев в Киеве.

Герои этих 4 новелл отправляются в столицу с большими планами. Парень из Германии стремится найти девушку, в которую он влюбился онлайн. Девочка подросток отправится в столицу, что найти своего папу-рокера, которого она не видела около 10 лет. Также в фильме покажут приключения компании друзей, которые планируют эпическую мальчишник. А вот карьеристка из Львова вообще не собирается гулять по улицам Киева, ведь она сосредоточена только на том, чтобы успешно пройти собеседование. С таким количеством планов у героев, эти выходные обязательно запомнятся им надолго. И казалось бы, что может пойти не так?

"Лучшие выходные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Затерянный город"

Сюжет фильма "Затерянный город" знакомит зрителей с талантливой писательницей Лореттой Сейдж, известной своими увлекательными любовными романами о приключениях доктора Анджелы Лавмор и ее парня.

Издатель ее книг посоветовал женщине отправиться в турне, чтобы отдохнуть и дописать новую историю, которую она будет презентовать поклонникам. Но она поедет туда не одна, а вместе с красавчиком-моделью Аланом, что позировал для обложек ее книг. Однако уже после презентации тура Лоретты, события приобретают неожиданный поворот. Так происходит, что ее похищает эксцентричный фанат миллиардер Абигейл Фэрфакс, который верит, что одна из историй, которую написала Лоретта, содержит ключ к спрятанному сокровищу на таинственном острове.

Сам же Алан после похищения женщины уверен, что способен быть героем не только в художественных романах. Так, он решается на опасную миссию по спасению Лоретты. Вместе этим двум придется пройти много испытаний, чтобы выбраться из дикой местности и наконец найти заветное сокровище.

Поэтому приготовьтесь к увлекательному приключению героев на экране, ведь оно точно поразит вас неожиданными и интересными поворотами.

"Затерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма

"Смешанные"

По сюжету, Джим и Лорен решили сходить на свидание вслепую. Однако оно пошло не так, как планировалось. Хотя, что тут скрывать? Оно прошло ужасно и теперь они надеются, что никогда друг друга больше не увидят. Но у судьбы были другие планы на этих двоих.

Представьте, какое же было их удивление, когда они оказались соседями во время семейного отпуска в Африке. Похоже, они будут сталкиваться друг с другом гораздо чаще, чем рассчитывали...

"Смешанные": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильмы из подборки – те, которыми можно наслаждаться теплыми вечерами. Они идеально подойдут для просмотра под открытым небом и однозначно подарят вам хорошее настроение.