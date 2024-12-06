24 Канал подготовил список из 25 фильмов, что покоряют сердце с первых кадров и помогут почувствовать настоящий дух праздника. Выбирайте ежедневно по ленте, чтобы вдохновляться и чувствовать себя героем новогодней сказки.

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Какие фильмы посмотреть к Новому году

  1. "Когда Гарри встретил Салли" (1989)
  2. "Ужас перед Рождеством" (1993)
  3. "Один дома" (1990)
  4. "Рождество Чарли Брауна" (1965)
  5. "Эльф" (2003)

"Эльф": смотрите трейлер онлайн

  1. "Крепкий орешек" (1988)
  2. "Как Гринч похитил Рождество!" (1966/2000)
  3. "Плохой Санта" (2003)
  4. "Старый Новый год" (2011)
  5. "200 сигарет" (1999)

"200 сигарет": смотрите трейлер онлайн

  1. "Дневник Бриджит Джонс" (1989)
  2. "Рождественская история" (1983)
  3. "Реальная любовь" (2003)
  4. "Рождественская песня маппет-шоу" (1992)
  5. "Отдых по обмену" (2006)

"Отдых по обмену": смотрите трейлер онлайн

  1. "Четыре Рождества" (2008)
  2. "Гарри Поттер и философский камень" (2001)
  3. "Няньки" (1994)
  4. "Кудряшка Сью" (1991)
  5. "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн

  1. "Пока ты спал" (1995)
  2. "Чудо на 34 улице" (1994)
  3. "Эта удивительная жизнь" (1946)
  4. "Духи Рождества" (1999)
  5. "Санта Клаус" (1994)

Выбирайте любимые, усаживайтесь удобно – и пусть праздничное настроение посетит ваш дом!