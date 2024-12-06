24 Канал підготував список з 25 фільмів, що підкорюють серце з перших кадрів і допоможуть відчути справжній дух свята. Обирайте щодня по стрічці, щоб надихатися та відчувати себе героєм новорічної казки.

Дивіться також Що подивитися в День Святого Миколая: 3 затишних мультфільми про добро й любов

Які фільми подивитися до Нового року

  1. "Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)
  2. "Жах перед Різдвом" (1993)
  3. "Сам удома" (1990)
  4. "Різдво Чарлі Брауна" (1965)
  5. "Ельф" (2003)

"Ельф": дивіться трейлер онлайн

  1. "Міцний горішок" (1988)
  2. "Як Ґрінч викрав Різдво!" (1966/2000)
  3. "Поганий Санта" (2003)
  4. "Старий Новий рік" (2011)
  5. "200 сигарет" (1999)

"200 сигарет": дивіться трейлер онлайн

  1. "Щоденник Бріджит Джонс" (1989)
  2. "Різдвяна історія" (1983)
  3. "Реальна любов" (2003)
  4. "Різдвяна пісня маппет-шоу" (1992)
  5. "Відпочинок за обміном" (2006)

"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер онлайн

  1. "Чотири Різдва" (2008)
  2. "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001)
  3. "Няньки" (1994)
  4. "Кучерявка Сью" (1991)
  5. "Чарлі і шоколадна фабрика" (2005)

"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться трейлер онлайн

  1. "Поки ти спав" (1995)
  2. "Диво на 34 вулиці" (1994)
  3. "Це дивовижне життя" (1946)
  4. "Духи Різдва" (1999)
  5. "Санта Клаус" (1994)

Обирайте улюблені, вмощуйтеся зручно – і нехай святковий настрій завітає до вашого дому!