24 Канал підготував список з 25 фільмів, що підкорюють серце з перших кадрів і допоможуть відчути справжній дух свята. Обирайте щодня по стрічці, щоб надихатися та відчувати себе героєм новорічної казки.
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Які фільми подивитися до Нового року
- "Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)
- "Жах перед Різдвом" (1993)
- "Сам удома" (1990)
- "Різдво Чарлі Брауна" (1965)
- "Ельф" (2003)
"Ельф": дивіться трейлер онлайн
- "Міцний горішок" (1988)
- "Як Ґрінч викрав Різдво!" (1966/2000)
- "Поганий Санта" (2003)
- "Старий Новий рік" (2011)
- "200 сигарет" (1999)
"200 сигарет": дивіться трейлер онлайн
- "Щоденник Бріджит Джонс" (1989)
- "Різдвяна історія" (1983)
- "Реальна любов" (2003)
- "Різдвяна пісня маппет-шоу" (1992)
- "Відпочинок за обміном" (2006)
"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер онлайн
- "Чотири Різдва" (2008)
- "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001)
- "Няньки" (1994)
- "Кучерявка Сью" (1991)
- "Чарлі і шоколадна фабрика" (2005)
"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться трейлер онлайн
- "Поки ти спав" (1995)
- "Диво на 34 вулиці" (1994)
- "Це дивовижне життя" (1946)
- "Духи Різдва" (1999)
- "Санта Клаус" (1994)
Обирайте улюблені, вмощуйтеся зручно – і нехай святковий настрій завітає до вашого дому!