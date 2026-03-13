Эти фильмы надо обязательно посмотреть весной

Не так давно весна постучала в наши двери, как уже прошла половина марта. Возможно, кому-то еще не хватает тепла для хорошего настроения, поэтому рекомендуем подборку фильмов, которая это исправит.

24 Канал подготовил тематическую весеннюю подборку фильмов, которую точно не стоит игнорировать.

"Мы купили зоопарк", 2011

Рейтинг IMDb: 7,0

Главный герой Бенджамин пытается продолжать жить дальше после смерти жены. Теперь он в статусе отца-одиночки. Мужчина решает приобрести заброшенный зоопарк, чтобы дать новую жизнь себе и детям.

В процессе он не только спасает зоопарк от закрытия, но и помогает другим поверить в себя.

"До восхода солнца", 1995

Рейтинг IMDb: 8,1

Американский турист Джесси знакомится с француженкой Селин в поезде в Вену. Вдруг между ними вспыхивает романтическая искра и они решают провести вместе ночь в городе.

Эта случайная встреча двух незнакомцев станет такой, которую они не смогут забыть до конца жизни.

"Шоколад", 2000

Рейтинг IMDb: 7,2

Виенн Роше вместе с дочерью приезжает в небольшой французский город. Там она открывает шоколадную лавку, которая быстро становится популярной среди местных жителей. Ее шоколадные произведения становятся настоящим символом свободы и смелости.

"Письма к Джульетте", 2010

Рейтинг IMDb: 6,5

Молодая американка Софи едет в Верону, где посещает стену Джульетты – место, где влюбленные оставляют свои письма. Вдруг она находит старое письмо от женщины, которая более 50 лет назад влюбилась, но не смогла быть вместе с любимым.

Софи решает ответить на письмо, после чего отправляется в путешествие через всю Италию вместе с дочерью автора письма. В поисках девушка даже находит свою любовь.

Какой романтический фильм сейчас популярен на Netflix?

Фильм "Брось, если любишь", снятый по роману Колин Гувер, вошел в топ-10 рейтинга Tudum by Netflix и занял пятую строчку среди украинских зрителей.

Сюжет разворачивается вокруг Лили Блум. Ее детство не было счастливым из-за насилия в семье. Это травмировало девушку, и она переезжает в Бостон, решив начать жизнь с чистого листа. Лили открывает собственный магазин цветов и пытается наладить свою жизнь.