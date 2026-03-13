24 Канал подготовил тематическую весеннюю подборку фильмов, которую точно не стоит игнорировать.

"Мы купили зоопарк", 2011

Рейтинг IMDb: 7,0

Главный герой Бенджамин пытается продолжать жить дальше после смерти жены. Теперь он в статусе отца-одиночки. Мужчина решает приобрести заброшенный зоопарк, чтобы дать новую жизнь себе и детям.

В процессе он не только спасает зоопарк от закрытия, но и помогает другим поверить в себя.

"До восхода солнца", 1995

Рейтинг IMDb: 8,1

Американский турист Джесси знакомится с француженкой Селин в поезде в Вену. Вдруг между ними вспыхивает романтическая искра и они решают провести вместе ночь в городе.

Эта случайная встреча двух незнакомцев станет такой, которую они не смогут забыть до конца жизни.

"Шоколад", 2000

Рейтинг IMDb: 7,2

Виенн Роше вместе с дочерью приезжает в небольшой французский город. Там она открывает шоколадную лавку, которая быстро становится популярной среди местных жителей. Ее шоколадные произведения становятся настоящим символом свободы и смелости.

"Письма к Джульетте", 2010

Рейтинг IMDb: 6,5

Молодая американка Софи едет в Верону, где посещает стену Джульетты – место, где влюбленные оставляют свои письма. Вдруг она находит старое письмо от женщины, которая более 50 лет назад влюбилась, но не смогла быть вместе с любимым.

Софи решает ответить на письмо, после чего отправляется в путешествие через всю Италию вместе с дочерью автора письма. В поисках девушка даже находит свою любовь.

Какой романтический фильм сейчас популярен на Netflix?

Фильм "Брось, если любишь", снятый по роману Колин Гувер, вошел в топ-10 рейтинга Tudum by Netflix и занял пятую строчку среди украинских зрителей.

Сюжет разворачивается вокруг Лили Блум. Ее детство не было счастливым из-за насилия в семье. Это травмировало девушку, и она переезжает в Бостон, решив начать жизнь с чистого листа. Лили открывает собственный магазин цветов и пытается наладить свою жизнь.