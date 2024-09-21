Не вымышленные истории: 5 жутких триллеров, в основе которых лежат реальные события

Большинство людей любит смотреть триллеры, чтобы пережить острые эмоции. В этом могут помочь фильмы, события которых происходили в реальной жизни.

Кино 24 подготовил подборку жутких триллеров, которые удивят вас эмоциональной насыщенностью. Эти ленты основаны на реальных событиях, поэтому рассказывать истории не вымышленных персонажей, а настоящих людей.

Не пропустите 5 высокорейтинговых триллеров, которые удивят неожиданными сюжетными поворотами

"Девушка в подвале"

Пока большинство подростков мечтает о 18-летии, потому что хочет наконец-то познать взрослую жизнь, Сара ждет своего совершеннолетия по совсем другой причине. Девушка хочет сбежать от своего жестокого отца, но ей это не удается. В свой 18-й день рождения главную героиню закрывают в подвале, где ее никто больше не услышит. Отец-тиран солгал всем родным, что его дочь уехала, поэтому за нее не стоит волноваться. В течение десятка лет Сару насиловал в подвале ее папа, из-за чего однажды она забеременела. После родов девушка пытается сбежать из дома во второй раз.

"Девушка в подвале": смотрите трейлер онлайн

"Пропавшие девушки"

Мэри Гилберт пригласила свою дочь Шеннон на ужин, но та не явилась на встречу. Девушка неожиданно исчезает, из-за чего ее мать начинает сильно волноваться. Детектив Ричард Домер берется за это дело, но понимает, что ничем не может помочь. Поэтому Мэри начинает собственное расследование, в ходе которого узнает страшную правду о своей дочери и других пропавших без вести женщин.

"Пропавшие девушки": смотрите трейлер онлайн

"Золотая перчатка"

В центре сюжета – Фриц Хонка, который стал постоянным посетителем бара "Золотая перчатка". Заведение всегда наполнено пьяницами и одинокими мужчинами. В то же время Фриц тоже употребляет много алкоголя и проводит время с женщинами. Однажды Хонка пригласил девушку к себе домой, где впоследствии ее убил. С тех пор полиция начинает обнаруживать все больше женских трупов, не понимая, кто способен на такую жестокость.

"Золотая перчатка": смотрите трейлер онлайн

"В плену стихии"

На острове Таити 18-летняя Тами знакомится с симпатичным парнем Ричардом. Они влюбляются друг в друга, поэтому планируют провести как можно больше времени вместе. И вот пара получила возможность привезти яхту с острова в Калифорнию, на что сразу соглашается. Казалось бы, что героев ждет романтическое путешествие, но все не так просто. Влюбленные еще не знают, что океан подготовил для них страшные испытания, которые могут стоить им собственной жизни.

"В плену стихии": смотрите трейлер онлайн

"Соблазнительный, плохой, злой"

Американский триллер рассказывает о преступлениях серийного убийцы Теда Банди. Лиз Кендалл находится в многолетних отношениях с мужчиной и не знает, что он жестокий маньяк. Тед очаровал ее своим умом и внимательностью, поэтому девушка не могла поверить, что живет вместе с преступником. Однако, когда ее избранника арестовала полиция – мир Кендалл рухнул.

"Обольстительный, плохой, злой": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты заставят пережить яркую гамму эмоций. От радости за героев до ужасного осознания, что все события происходили в реальной жизни. Наслаждайтесь просмотром и продолжайте следить за развитием кинематографа.