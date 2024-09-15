Кино 24 подготовил подборку триллеров, которые поразят неожиданным поворотом событий. Кульминация и развязка этих лент удивит даже самых опытных зрителей.

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"Свежатинка"

Девушка Ноа уже в течение длительного времени пытается найти вторую половинку. После многочисленных попыток поиска любви своей жизни, она решает посвятить время себе. Однако, в продуктовом магазине Ноа неожиданно знакомится с мужчиной, по имени Стив. Девушка соглашается пойти на свидание с ним, но еще даже не знает о его тайных предпочтениях, от которых мороз идет по коже.

"Свежатинка": смотрите трейлер онлайн

"Остров проклятых"

В центре сюжета федеральный маршал Тедди Дэниелс и его напарник Чак Оул, которые прибыли на загадочный остров Проклятых. Там мужчины должны расследовать исчезновение пациентки больницы для сумасшедших, но работники клиники никак не помогают, а только мешают. Однако, ход дела меняет ураган, который уничтожает все пути возвращения маршалов домой. Теперь Тедди остался наедине со своим прошлым и страхами, поскольку понял, что кто-то не хочет, чтобы он покидал этот остров.

"Остров проклятых": смотрите трейлер онлайн

"Последний клиент"

В Дании появился серийный маньяк, который убивает беременных женщин и издевается над нерожденными детьми. Цинизм и жестокость мужчины пугает всех жителей, о чем активно рассказывают тележурналисты. Однажды к психологу Сюзанне пришел пациент, который признался, что хочет умереть. Он рассказал о своем тяжелом детстве и одиночестве, и вдруг его одна фраза удивила врача. После слов пациента, женщина поняла, что перед ней сидит тот самый маньяк.

"Последний клиент": смотрите трейлер онлайн

"Лекарство от здоровья"

Финансист Лонкхарт получает возможность отдохнуть в швейцарских Альпах, где сейчас находится его руководитель. Однако, от начальника нет никаких известий за последние несколько дней, поэтому главный герой отправляется проверить, все ли с ним хорошо. Прибыв в спа-центр, Лонкхарт узнает об исчезновении босса, поэтому начинает подозревать работников в содеянном. Финансист понимает, что здесь происходит что-то странное, но не успевает вовремя убежать и попадает в ловушку, из которой ему стоит освободиться.

"Лекарство от здоровья": смотрите трейлер онлайн

"Исчезнувшая"

Эми и Ник Данни готовятся отметить пятую годовщину свадьбы, как вдруг девушка неожиданно исчезает. Детективы и полицейские находят многочисленные доказательства насилия, кровь и личный дневник женщины, где она заявляет об издевательствах со стороны мужа. Город начинает обвинять Ника в убийстве Эми и сокрытии ее тела, но он точно знает, что ничего не делал. Главный герой проводит собственное расследование, в ходе которого раскроются страшные тайны супружеской жизни.

"Исчезнувшая": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы обязательно подарят новые впечатления и эмоции. Выбирайте несколько вариантов из перечня и готовьтесь познать мир непредсказуемых триллеров.