Какие фильмы обязательно нужно увидеть именно в кинотеатрах, дать их премьер и описания – все это узнайте дальше в подборке 24 Канала.

Рекомендуем 5 фильмов о боях, которые можно посмотреть на одном дыхании

"Щенячий патруль: Мегакино"

Дата премьеры: 5 октября

Жанр: мультфильм

Это продолжение одноименного мультфильма, вышедшего на экраны в 2021 году. На Город Приключений, где проживают собачки из команды Щенячьего патруля, падает метеорит, состоящий из особых камней, которые дарят своим владельцам суперсилу. Каждый член команды получает такой камень, но удастся ли песикам сохранить их?

"Щенячий патруль: Мегакино": смотрите онлайн трейлер мультфильма

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"Большая прогулка"

Дата премьеры: 5 октября

Жанр: комедия

Фильм производства FlLM.UA должен был выйти на экраны еще 24 февраля 2022 года, однако премьера проходит только сейчас. По сюжету, предприниматели Наливайченко – Тодя и Рая имеют любимое место на берегу водоемы, где любят проводить выходные. На происшествие собралась семья Драгомановых – преподаватель истории искусств Таня и дирижер Евгений. Не заставили себя ждать с отдыхом и бизнесмен Степан с помощником Геной. Так случилось, что все они приехали на одну лужайку и никто не собирается уступать.

"Большая прогулка": смотрите онлайн трейлер фильма