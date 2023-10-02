Какие фильмы обязательно нужно увидеть именно в кинотеатрах, дать их премьер и описания – все это узнайте дальше в подборке 24 Канала.
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"Щенячий патруль: Мегакино"
Это продолжение одноименного мультфильма, вышедшего на экраны в 2021 году. На Город Приключений, где проживают собачки из команды Щенячьего патруля, падает метеорит, состоящий из особых камней, которые дарят своим владельцам суперсилу. Каждый член команды получает такой камень, но удастся ли песикам сохранить их?
"Щенячий патруль: Мегакино": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Большая прогулка"
Фильм производства FlLM.UA должен был выйти на экраны еще 24 февраля 2022 года, однако премьера проходит только сейчас. По сюжету, предприниматели Наливайченко – Тодя и Рая имеют любимое место на берегу водоемы, где любят проводить выходные. На происшествие собралась семья Драгомановых – преподаватель истории искусств Таня и дирижер Евгений. Не заставили себя ждать с отдыхом и бизнесмен Степан с помощником Геной. Так случилось, что все они приехали на одну лужайку и никто не собирается уступать.
"Большая прогулка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Крейвен-охотник"
Аарон Тейлор-Джонсон сыграл главную роль в новой брутальной истории о становлении одного из самых известных антигероев во вселенной Marvel.
"Крейвен-охотник": смотрите онлайн трейлер фильма
"Фрилансер"
Главного героя – бывшего спецназовца Мейсона Петиса сыграл Джон Сина. Сейчас мужчина работает в офисе и скучает по тем временам, когда работал в спецназе. Ему предлагают сопровождать журналистку Клер Веллингтон в поездке в Южную Африку, где девушка должна взять интервью у местного диктатора. Напарники даже не успевают доехать до гостиницы, когда в стране начинается вооруженное восстание. Теперь им придется действовать в команде, чтобы живыми добраться до безопасного места.
"Фрилансер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Убийцы цветочного полнолуния"
Это новая работа Мартина Скорсезе с оскароносным Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. По сюжету индейцы из племени оседжей в 1920-х годах нашли на своих землях фонтаны из нефти. Эти месторождения принесли невероятную прибыль. Эрнест – ветеран Первой мировой войны с целью найти работу приехал в эти края к своему дяде Уильяму. Муж не смог потерять возможность и женил племянника с женщиной из племени оседжей. У Уильяма была только одна цель – чтобы всем состоянием индейцев владели белые люди.
"Убийцы цветочного полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма
"Королева Боудика"
Главную роль в этом фильме, снятом на основе исторических событий, сыграла украинка Ольга Куриленко. В 60-м году нашей эры на Британских островах обитали кельтские племена Икени. Долгое время их король Прасутаг являлся римским трибутарием. Убив своего союзника, римляне решили посягнуть на его земле. Тогда жена короля – королева Боудика осталась один на один с врагом, ведь является его единственной наследницей. Она стала той женщиной, которая осмелилась противостоять бесчисленной армии Римской империи.
"Королева Боудика": смотрите онлайн трейлер фильма