Які фільми обов'язково треба побачити саме в кінотеатрах, дати їхніх прем'єр та описи – все це дізнавайтеся далі у добірці 24 Каналу.
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"Щенячий патруль: Мегакіно"
Це продовження однойменного мультфільму, який вийшов на екрани у 2021 році. На Місто Пригод, де проживають песики з команди Щенячого патруля, падає метеорит, що складається з особливих каменів, які дарують своїм власникам суперсилу. Кожен члени команди отримує такий камінь, але чи вдасться песикам зберегти їх?
"Щенячий патруль: Мегакіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму
"Велика прогулянка"
Фільм виробництва FlLM.UA мав вийти на екрани ще 24 лютого 2022 року, однак прем'єра відбувається лише зараз. За сюжетом, підприємці Наливайченки – Тодя та Рая мають улюблене місце на березі водойми, де обожнюють проводити вихідні. На пригоду зібралася родина Драгоманових – викладачка історії мистецтв Таня та диригент Євген. Не забарилися з відпочинком і бізнесмен Степан з помічником Геною. Так сталося, що всі вони приїхали на одну галявину й ніхто не збирається поступатися.
"Велика прогулянка": дивіться онлайн трейлер фільму
"Крейвен-мисливець"
Аарон Тейлор-Джонсон зіграв головну роль у новій брутальній історії про становлення одного з найвідоміших антигероїв у всесвіті Marvel.
"Крейвен-мисливець": дивіться онлайн трейлер фільму
"Фрілансер"
Головного героя – колишнього спецназівця Мейсона Петіса зіграв Джон Сіна. Зараз чоловік працює в офісі й сумує за тими часами, коли працював у спецназі. Йому пропонують супроводжувати журналістку Клер Велінгтон у поїздці до Південної Африки, де дівчина має взяти інтерв'ю в місцевого диктатора. Напарники навіть не встигають доїхати до готелю, як в країні розпочинається збройне повстання. Тепер їм доведеться діяти в команді, щоб живими дістатися до безпечного місця.
"Фрілансер": дивіться онлайн трейлер фільму
"Вбивці квіткової повні"
Це нова робота Мартіна Скорсезе з оскароносними Робертом Де Ніро та Леонардо Ді Капріо у головних ролях. За сюжетом, індіанці з племені оседжів у 1920-х роках знайшли на своїх землях фонтани з нафти. Ці родовища принесли неймовірний прибуток. Ернест – ветеран Першої світової війни з метою знайти роботу приїхав у ці краї до свого дядька Вільяма. Чоловік не зміг втратити нагоду й одружив небожа з жінкою з племені оседжів. У Вільяма була лише одна мета – щоб всіма статками індіанців володіли білі люди.
"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму
"Королева Боудіка"
Головну роль у цьому фільмі, що знятий на основі історичних подій, зіграла українка Ольга Куриленко. У 60-му році нашої ери на Британських островах жили кельтські племена Ікені. Тривалий час їхній король Прасутаг був римським трибутарієм. Вбивши свого союзника, римляни вирішили посягнути на його землі. Тоді дружина короля – королева Боудіка залишилася сам на сам з ворогом, адже є його єдиною спадкоємицею. Вона стала тією жінкою, яка насмілилася протистояти незліченній армії Римської імперії.
"Королева Боудіка": дивіться онлайн трейлер фільму