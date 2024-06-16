Фильмы, после которых сможете полюбить и принять себя

Полюбить себя бывает непросто. Мы всегда находим какие-то комплексы и не принимаем собственную красоту и ценность. Герои многих фильмов также неидеальны, однако они могут помочь людям не потерять себя, а найти.

Сегодня предлагаем ознакомиться с шестью фильмами, которые помогут принять себя и по-настоящему полюбить. Смотрите трейлеры и выбирайте!

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"Из 13 в 30"

Дженна ходит с компанией школьниц, у которых много требований. На тринадцать лет лучший друг девушки подарил ей кукольный дом, который сделал собственными руками. Парень также дал волшебную пыльцу, которая исполняет желания. Дженна решает, что хочет стать взрослой красивой женщиной. На следующее утро у девушки начинается новая жизнь. Теперь она – 30-летняя женщина, которая имеет квартиру и занимает должность редактора в журнале.

"Из 13 в 30": смотрите онлайн трейлер фильма

"Есть, молиться, любить"

Главную роль исполняет непревзойденная Джулия Робертс. Ее героиня Лиз Гилберт – женщина, которая имеет все: собственное жилье, замечательную карьеру и хорошего мужа. Несмотря на это, она немного запуталась в жизни. Однажды Лиз принимает решение развестись и погружается в водоворот путешествий и самопознания. Женщина ест вкусную еду в Италии, молится в Индии и безумно влюбляется на Бали.

"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Форрест Гамп"

Зрители увидели этот фильм в 1994 году. Его полюбили не только люди, но и кинокритики и кинематографисты. В свое время лента получила 6 премий "Оскар". События фильма разворачиваются в городе Гринбоу, что в штате Алабама, где и живет Форрест Гамп. Вы узнаете как о детстве главного героя, так и о его взрослой жизни. Мужчине удается оставить след в истории США.

"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хорошо быть тихоней"

Чарли учится на первом курсе и живет с родителями. Он обычный парень, из которого можно составить образ молодого поколения. Главный герой находится в поисках себя и сталкивается с взрослением. Чарли впервые влюбляется и пробует наркотики, кроме того, постоянно должен делать какой-то выбор.

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"Хорошо быть тихоней": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Сюжет фильма разворачивается в наше время. Уолтер Митти работает в журнале Life, а именно в отделе фото негативов. У мужчины есть мать и сестра, а отец рано ушел из жизни. Уолтер занимается рутинными делами, но много мечтает. Он, в частности, представляет себя космонавтом, Казановой и путешественником. Есть в жизни главного героя и тайная любовь на работе, но Митти никак себя не проявляет. Однажды жизнь мужчины кардинально меняется. Мечты теперь – реальность.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти": смотрите онлайн трейлер фильма

"Исчезнувшая"

Вскоре Ник и Эми будут праздновать пять лет в браке. Однако однажды жена таинственно исчезает, после чего за дело берется полиция. Сначала все поддерживают мужа, но уже потом начинают его подозревать. Во время расследования выясняется, что семейная жизнь Ника и Эми не была безоблачной, а женщина к тому же боялась за себя. Мужчина закрывается от всех, чем вызывает еще больше подозрений. Однако ситуация не такая однозначная, как кажется.

"Исчезнувшая": смотрите онлайн трейлер фильма

Любите, уважайте и цените себя. Помните, что вы – индивидуальны, не равняйтесь на других, а самосовершенствуйтесь и наслаждайтесь жизнью.