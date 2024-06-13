Поэтому Кино 24 решило напомнить вам 3 киноработы, которые дебютировали в этом году на экранах, но вы могли их пропустить. Поэтому приготовьте себе вкусности и выбирайте ленту для просмотра.

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"Повышение"

В этом фильме зрители познакомятся с Анной, целеустремленной стажеркой с большими мечтами достичь успеха в мире искусства. Она готова поразить свою строгую начальницу Клэр и подняться по карьерной лестнице. Однажды девушка оказалась в первом классе самолета, когда ехала в рабочую командировку, и именно там она познакомилась с красавцем Уиллом, который принимает Ану за ее босса. Однако девушка не опровергла догадок парня, а продолжила вить эту паутину белой лжи. И, чем все-таки обернется такой необдуманный клубок обмана?

"Повышение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Взлет"

Эта лента точно окутает вас бешеными приключениями и подарит острые ощущения. По сюжету, искусная воровка и ее бывший бойфренд, который работал в ФБР, объединяют усилия, чтобы осуществить грандиозное ограбление. С командой опытных мошенников они должны похитить 100 миллионов долларов в золотых слитках с пассажирского рейса 777, летящего из Лондона в Цюрих.

"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Арґайл"

Шпионские романы Элли Конвей набирают популярность среди разнообразной аудитории. Несмотря на то, что автор предпочитает обычно оставаться дома, она отправляется в путешествие поездом, которое становится для нее настоящим испытанием. По дороге происходит непредсказуемое. На помощь ей приходит настоящий шпион Эйден, который знакомит ее со сверхсекретной шпионской базой. Оказывается, что выдумки Элли в ее книга является отражением реальных шпионских приключений.

"Арґайл": смотрите онлайн трейлер фильма

Уверены, каждая из этих лент вам придется по душе. Поэтому не медлите и выбирайте фильм для вечернего просмотра.