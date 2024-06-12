В материале Кино 24 вы сможете узнать больше о содержании фильма. А также прочитаете, в чем особенность этой картины.
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На Netflix вышел фильм "Я и Феликс"
Фильм "Я и Феликс" рассказывает историю о взрослении парня Тимофея в 90-х годах. Перед зрителем разворачивается жизнь главного героя: его семья, друзья, первая любовь. Однако особое место в жизни Тимофея занимает бывший контрразведчик Феликс, который становится не только другом, но и частью его семьи.
Сюжет развивается на фоне бурных 1990-х годов, и весь фильм воспроизведен через призму детского восприятия, что придает ему особую эмоциональность и аутентичность.
"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще украинские фильмы можно посмотреть на Netflix
- "Тесто"
- "Довбуш"
- "Памфир"
- "Мавка. Лесная песня"
- "Мои мысли тихие"
- "Снайпер. Белый ворон"
- "Щедрик"
- "Поводырь"
- "Люксембург, Люксембург"
- "Другой Франко" и другие.
На стриминговых платформах все чаще выходят украинские фильмы, что свидетельствует о развитии молодого украинского кинематографа даже в самые темные времена. Поэтому выбирайте что-то для просмотра и наслаждайтесь украинскими фильмами онлайн.