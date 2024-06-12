Серию проекта "Культурный квест" об Украине сняли в сентябре 2022 года. В материале вы узнаете больше о фильме и его особенностях.
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Фильм "Культурный квест: Украина" с ONUKA получил премию Эмми
В фильме раскрывается тема того, как люди из разных культурных сфер в Украине выражают свой протест против войны, пытаются вдохновить земляков и напомнить остальному миру, почему Украина важна и почему стоит за нее бороться.
Съемки связаны с Черниговом, потому что часть их происходила в родном мне художественном пространстве, где я имела возможность говорить с невероятным Яном Грантом об украинской культуре и творчестве ONUKA во время войны. Это на самом деле выдающееся событие и возможность открыть миру наше культурное наследие и напомнить об Украине в очередной раз,
– отметила исполнительница ONUKA.
Режиссером проекта был Ян Грант, который вместе с оператором Яном Левассером путешествовал по Украине в сентябре 2022 года. Съемки были спонсированы колледжем Густава Адольфа в Сент-Питере, штат Миннесота.
Без сомнения, победа сопровождается горько-сладкими эмоциями, если сравнить ее с холодной реальностью войны, которая продолжается в Украине. Невозможно передать словами, как бы я хотел, чтобы мои украинские друзья могли подняться на сцену Эмми и получить эту награду лично, но это просто не та реальность, в которой сейчас живут украинцы,
– говорится в заметке режиссера.
"Культурный квест": смотрите фильм онлайн
Грант отмечает, что над созданием ленты также работали украинцы. Певица Ната Жижченко (ONUKA) выступила креативным продюсером и появилась в фильме. Съемки проводились в художественном пространстве "Фабричная, 12", который принадлежал дедушке исполнительницы.
Американскому режиссеру помогала также Олеся Островская-Люта и команда из "Мистецького Арсенала".
Что известно о премии Эмми
В ночь на 8 июня состоялась 51-я церемония награждения дневных премий Эмми.
- Сериал "Главный госпиталь" стал триумфатором вечера, получив четыре награды, в частности за выдающуюся дневную драму.
- "Шоу Келли Кларксон" получило статуэтку за лучшее дневное ток-шоу.
- "Entertainment Tonight" выиграло в категории "Выдающаяся развлекательная программа новостей" уже пятый год подряд.