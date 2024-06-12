У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися більше про зміст фільму. А також прочитаєте, в чому особливість цієї картини.

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На Netflix вийшов фільм "Я і Фелікс"

Фільм "Я і Фелікс" розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х роках. Перед глядачем розгортається життя головного героя: його сім'я, друзі, перше кохання. Однак особливе місце у житті Тимофія займає колишній контррозвідник Фелікс, який стає не лише другом, а й частиною його сім'ї.

Сюжет розвивається на тлі буремних 1990-х років, і весь фільм відтворено через призму дитячого сприйняття, що надає йому особливу емоційність та автентичність.

"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще українські фільми можна подивитись на Netflix

  • "Тісто"
  • "Довбуш"
  • "Памфір"
  • "Мавка. Лісова пісня"
  • "Мої думки тихі"
  • "Снайпер. Білий ворон"
  • "Щедрик"
  • "Поводир"
  • "Люксембург, Люксембург"
  • "Інший Франко" та інші.

На стримінгових платформах все частіше виходять українські фільми, що свідчить про розвиток молодого українського кінематографа навіть у найтемніші часи. Тому обирайте щось для перегляду та насолоджуйтесь українськими фільмами онлайн.