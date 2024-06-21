Забыть обо всем: 2 легких фильма, которые помогут расслабиться

В быстром темпе современной жизни мы часто ищем способы снять напряжение и восстановить силы. Одним из методов релаксации является просмотр легких фильмов, позволяющих отключиться от будничных забот и окунуться в мир кино.

В подборке Кино 24 – ленты, которые помогут вам забыть обо всем, расслабиться и насладиться моментом.

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"Без обид" (2023)

Мэдди Баркер из Монтока преследуют неприятности: она не уплатила налоги за семейный дом, затем у нее конфисковали личный автомобиль. Девушка имеет всего 90 дней, за которые ей нужно срочно найти подработку.

"Без обид": смотрите трейлер онлайн

Мэдди находит объявление, в котором предлагают автомобиль в обмен на отношения с 19-летним интровертом. Она решает согласиться и отправляется на встречу с застенчивым Перси.

"Персонаж"

Фантастический фильм рассказывает историю главного героя по имени Парень. Он работает в большом банке, который постоянно грабят. Город заполнен вооруженными людьми, на улицах проходит стрельба.

"Персонаж": смотрите трейлер онлайн

Каждый день напоминает предыдущий, но для Парня это не проблема. Все потому, что он находится в видеоигре и не является игровым персонажем. Но когда он влюбляется в аватара, все может измениться.