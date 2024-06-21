У добірці Кіно 24 – стрічки, які допоможуть вам забути про все, розслабитися та насолодитися моментом.

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"Без образ" (2023)

Медді Баркер з Монтоку переслідують неприємності: вона не сплатила податки за сімейний будинок, потім у неї конфіскували особистий автомобіль. Дівчина має всього 90 днів, за які їй потрібно терміново знайти підробіток.

"Без образ": дивіться трейлер онлайн

Медді знаходить оголошення, в якому пропонують автомобіль в обмін на стосунки з 19-річним інтровертом. Вона вирішує погодитися та вирушає на зустріч з сором'язливим Персі.

"Персонаж"

Фантастичний фільм розповідає історію головного героя на ім'я Хлопець. Він працює у великому банку, який постійно грабують. Місто заповнене озброєними людьми, на вулицях проходить стрілянина.

"Персонаж": дивіться трейлер онлайн

Кожен день нагадує попередній, але для Хлопця це не проблема. Все тому, що він перебуває у відеогрі та не є ігровим персонажем. Та коли він закохується в аватара, все може змінитися.