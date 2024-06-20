Люди також часто шукають стрічки у стилі "Бріджертонів", аби ще трохи відчути атмосферу минулих століть. Редакція Кіно 24 зібрала для вас схожі фільми та серіали. Тож зберігайте, якщо вам припала до душі історія Коліна та Пенелопи.

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"Імператриця"

Події серіалу відбуваються у XIX столітті. Це історія про принцесу Баварії Елізабет фон Віттельсбах. Жінка має вольовий та сильний характер і йде проти королівських правил. Одного разу головна героїня знайомиться з імператором Австро-Угорщини Францом Йосифом. Згодом у їхніх стосунках з'являється справжнє кохання, яке супроводжують постійні інтриги та боротьба за владу.

"Імператриця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гордість і упередження"

Роман відомої англійської письменниці Джейн Остін екранізували у 2005 році. У фільмі показана Англія XIX століття, де в одному з сіл проживає родина Беннетів. У чоловіка та дружини є п'ять доньок: Джейн, Елізабет, Мері, Кетрин та Лідія. Пані Беннет хоче чимшвидше знайти для дівчат гідних наречених, аби комусь з них у спадок передалися статки. Адже поки що законним спадкоємцем є племінник містера Беннета. У стрічці розповідається про заплутані історії кохання сестер та чудово передана атмосфера минулої епохи.

"Гордість і упередження": дивіться онлайн трейлер фільму

"Абатство Даунтон"

Родина Кроулі – відомі аристократи, які живуть в Абатстві Даунтон, що в Йоркширі. Вони мають багато прислуги, буденність яких також показана у серіалі. Події стрічки відбуваються після 1910 року – саме тоді помер британський король Едвард VII. Часи були непрості як для звичайних людей, так і для знаті. У серіалі глядачі зможуть також побачити катастрофу на Титаніку, як розпочиналася Перша світова війна та нашестя епідемії іспанки.

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"Абатство Даунтон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Емма"

Головна героїня фільму – Емма Вудхаус. Дівчина є дуже красивою і допомагає своїм подругам та іншим людям знаходити наречених. Якось вона зробила так, щоб Гарріет Сміт запланувала весілля не зі звичайним фермером, а зі заможним та відомим містером Елтоном. Проте у чоловіка є почуття до Емми, у яких він навіть наважується їй зізнатися. Дівчина відмовила Елтону, тому той поїхав з міста, залишивши вже колишню наречену одну. Після такого розвитку подій, Вудхаус не припиняє пошуки хорошого чоловіка для своєї подруги.

"Емма": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви любите дивитися фільми та серіали, де згадуються минулі епохи, то щиро рекомендуємо зберегти нашу добірку. У ній ви знайдете стрічки з захопливими та цікавими сюжетами, від яких буде складно відірватися.