Більшість улюблених фільмів Квентіна Тарантіно були зняті з 1970 до 1985 років. Режисер зауважив, що ідеальне кіно для кожного є своє. Однак стрічки з його переліку є однозначно вдалими навіть на об'єктивний погляд.

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"Техаська різанина бензопилою"

Молоді хлопці та дівчата їдуть на автофургоні, щоб захистити могилу дідуся від вандалів. Та у техаських краях, куди приїздить компанія, їх чекає моторошний маніяк. Ця стрічка задала тренд наступним фільмам жахів.

"Техаська різанина бензопилою": дивіться відео онлайн

"Щелепи"

Культовий жахастик розповідає про чарівні американські пляжі, які стають місцем вбивств. Спершу там знаходять розтерзане тіло дівчини, з кожним днем жертв стає все більше. Поліціянти вирушають на пошуки акули-вбивці. Цей фільм став вибуховим у свої часи та змінив уявлення кіноіндустрії про блокбастери.

"Щелепи": дивіться трейлер онлайн

"Екзорцист"

Акторка Кріс Макніл помічає напади у 12-річної доньки. Лікарі не можуть зарадити, тим часом ситуація погіршується. Через Ріган помирає режисер Деннінгс, тому не залишається сумнівів, що у дівчинки якесь захворювання. Та католицький пастор Каррас має іншу думку: Ріган одержима дияволом. Фільм багатьма експертами визнаний найстрашнішим за всю історію кіно.

"Екзорцист": дивіться трейлер онлайн

"Енні Голл"

Стрічка розповідає про любовні стосунки коміка з Нью-Йорку та молодої співачки. Фільм підіймає тему бажання людини бути у відносинах, якими б безглуздими вони не були б. Це одна з найкращих романтичних комедій за весь час.

"Енні Голл": дивіться трейлер онлайн

"Молодий Франкенштейн"

Молодий хірург та онук легендарного Франкенштейна соромиться свого діда. Раптом він дізнається, що успадкував дідів маєток у Трансильванії. Там він знайомиться з мешканцями замку, знаходить лабораторію Франкенштейна і сам вдається до експериментів. Цей фільм - пародія на класичні чорно-білі фільми жахів, саме за це його й цінують.

"Молодий Франкенштейн": дивіться трейлер онлайн

"Назад у майбутнє"

Підліток Марті Макфлай приїздить до свого друга-доктора Еммета Брауна, якого вважають божевільним. Виявляється, що чоловік створив машину часу: залишається її лише випробувати. Фільм здійснив чималий вплив на культуру й кіно.

"Назад у майбутнє": дивіться трейлер онлайн

"Дика банда"

Стрічка розповідає про банду грубих людей, які не дотримуються законів і збираються зірвати останній куш, перш ніж завершити свою справу. Цей фільм вважається одним із найважливіших фільмів Нового Голлівуду

"Дика банда": дивіться трейлер онлайн

Щодо останнього фільму Квентін Тарантіно додав, що не вважає його ідеальним. Але саме в його недосконалості полягає успіх.