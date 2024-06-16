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"Неограновані коштовності" (Uncut Gems)

У центрі сюжету фільму знаходиться Говард Ратнер — власник ювелірного магазину в Нью-Йорку, який служить дилером для багатих і знаменитих.

Його життя змінюється радикально, коли він потрапляє в серйозні неприємності. Заради того, щоб виправити свою ситуацію, Говарду доводиться діяти швидко і рішуче, поки ще не занадто пізно.

"Неограновані коштовності": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ель Каміно: Пуститися берега" (El Camino: A Breaking Bad Movie)

Це кримінальний неовестерн, що був написаний та зрежисований Вінссом Гілліганом, з Аароном Полом у головній ролі. Фільм є продовженням популярного телесеріалу "Пуститися берега".

За сюжетом, після того, як він втік від Джека та його банди, Джессі Пінкмен продовжує боротьбу за виживання, уникаючи поліції та намагаючись подолати своє власне внутрішнє потрясіння.

"Ель Каміно: Пуститися берега": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зодіак" (Zodiac)

Це історія одного з найбільш загадкових злочинів двадцятого століття. У Сан-Франциско починається серія жахливих вбивств. Вбивця не лише поширює страх серед місцевих мешканців, але й глузує з правоохоронців, висилаючи їм листи та послання з містичним змістом.

У цьому фільмі, заснованому на реальних подіях 1970-х років, глядачам разом із професійними детективами й репортерами належить відстежувати кожен крок цього хитрого вбивці й розгадати цю складну справу.

"Зодіак": дивіться онлайн трейлер фільму

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