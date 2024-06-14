Зовсім скоро прихильники дізнаються, чим закінчиться історія кохання Пенелопи та Коліна. А поки у матеріалі Кіно 24 ви знайдете, які відомі українські актори стали голосами персонажів у серіалі "Бріджертони".

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Хто з українських акторів озвучив героїв серіалу "Бріджертони"

Ентоні Бріджертон – Павло Скороходько

Найстаршого брата з родини Бріджертонів озвучив український актор Павло Скороходько. Цікаво, що цей же актор озвучував Гаррі Поттера і Губку Боба. Він почав свою кар'єру у телевізійному озвучуванні у 2005 році.

Бенедикт Бріджертон – Іван Розін

З першого сезону Бенедикт виявляє себе справжнім шанувальником прекрасного, захоплюючись живописом і виявляючи глибоке розуміння художнього світу. В українському дубляжі його офіційним голосом став відомий український актор театру, кіно і дубляжу, музикант, вокаліст гурту "Gouache" (2006—2012), а з 2013 року групи "US" Іван Розін.

Дафні Бріджертон – Вікторія Бакун / Семеній

Офіційним українським голосом справжнього діаманта першого сезону "Бріджертонів" стала Вікторія Бакун. Вона озвучила роль тендітної Дафні Бріджертон.

Хто озвучив Дафні Бріджертон
Вікторія Бакун / Фото з соцмереж акторки

Крессіда Каупер – Вікторія Москаленко

Голосом хитрої та норовливої Крессіди стала українська акторка дубляжу Вікторія Москаленко. Серед відомих стрічок, у яких вона також працювала: "Одноріжка Тельма", "Злочинці", "Крізь моє вікно: Віч-на-віч" та багатьох інших.

Колін Бріджертон – Євгеній Лісничний

Українським голосом справжнього красеня Коліна став відомий український актор Євгеній Лісничний. З першого курсу навчання він розпочав займатися дубляжем. На момент 2023 року він встиг продублювати та озвучити понад 500 ролей, включаючи проєкти оригінального контенту Netflix.

Відомі також і інші актори дубляжу цього серіалу. Зокрема такі:

  • Франческу Бріджертон озвучила Єлизавета Мастаєва,
  • Кейт Шарму озвучила Анна Дончик,
  • Елоїзу Бріджертон озвучила Анастасія Жарнікова,
  • Пенелопу Фезерінгтон озвучила Анна Павленко,
  • Леді Бріджертон озвучила Олена Узлюк,
  • Леді Денбері озвучила Ольга Радчук.

Таке залаштункове життя серіалів часто видається дуже цікавим для прихильників. Тому знайомтесь з серіалом "Бріджертони" ще ближче у нашому матеріалі.