Критики разгромили, но публика полюбила: 3 культовых фильма, которые пересматривают миллионы

Низкий рейтинг на сайтах кинокритиков – это еще не приговор для хорошего фильма. Пока профессиональные авторы разбирают сценарий на недостатки, обычные зрители просто включают экран и получают искреннее удовольствие от просмотра.

24 Канал подготовил подборку популярных фильмов, которые зрители искренне полюбили, несмотря на разгромные отзывы критиков.

"Веном" (2018)

Рейтинг IMDb – 6,6

Оценка критиков Rotten Tomatoes – 30% одобрения

Оценка зрителей Rotten Tomatoes – 81% одобрения

Журналист Эдди Брок потерял работу и невесту после неудачного интервью со скандальным ученым. Однажды мужчина попал в закрытую лабораторию и стал носителем разумного инопланетного симбионта. Это существо наделило Эдди невероятной силой, но теперь требует от него полной свободы действий и постоянного подпитывания. Героям придется найти общий язык, чтобы остановить гораздо более опасного врага и спасти город.

"Веном": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты обращают внимание на хаотичный тон картины, устаревшие визуальные эффекты и слабый сценарий без выразительной драматургии. В то же время критики хвалят безумную самоотдачу Тома Харди и его комедийное взаимодействие с симбиотом, называя этот необычный дуэт единственной сильной стороной картины.

"Законопослушный гражданин" (2009)

Рейтинг IMDb – 7,4

Оценка критиков Rotten Tomatoes – 26% одобрения

Оценка зрителей Rotten Tomatoes – 75% одобрения

Клайд Шелтон потерял жену и дочь во время жестокого нападения грабителей. Прокурор пошел на сомнительную сделку с одним из убийц, поэтому настоящий виновник получил смехотворный срок и вышел на свободу. Спустя десять лет Клайд начинает свою изощренную месть всей коррумпированной системе правосудия. Даже сидя за решеткой в камере строгого режима, он пытается уничтожать своих врагов одного за другим.

"Законопослушный гражданин": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты обращают внимание на абсурдность сюжетных поворотов, чрезмерную жестокость и манипулятивную мораль истории. В то же время критики хвалят яркую игру Джерарда Батлера и напряженный темп повествования, который гарантирует зрителям острые эмоции, несмотря на "дыры" в сценарие.

"Одноклассники" (2010)

Рейтинг IMDb – 6,0

Оценка критиков Rotten Tomatoes – 10% одобрения

Оценка зрителей Rotten Tomatoes – 62% одобрения

Пятеро школьных друзей встречаются через тридцать лет после выпуска, чтобы проводить в последний путь своего любимого школьного тренера по баскетболу. Вместе со своими женами и детьми они арендуют большой дом у озера на праздничные выходные. Взрослые мужчины на несколько дней снова чувствуют себя беззаботными подростками, попадают в нелепые ситуации и учат своих детей жить без гаджетов.

"Одноклассники": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты обращают внимание на примитивный юмор, предсказуемые шутки и полное отсутствие продуманного сюжета. Впрочем, критики хвалят замечательную дружескую атмосферу и непринужденную химию между известными комиками.

Если вы любите смешные фильмы, то мы подготовили интересную подборку комедий специально для вас.