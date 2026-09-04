24 Канал підготував добірку популярних кінокартин, які глядачі щиро полюбили всупереч розгрому від критиків.

"Веном" (2018)

Рейтинг IMDb – 6,6

Оцінка критиків Rotten Tomatoes – 30% схвалення

Оцінка глядачів Rotten Tomatoes – 81% схвалення

Журналіст Едді Брок втратив роботу та наречену після невдалого інтерв'ю зі скандальним ученим. Одного дня чоловік потрапив до закритої лабораторії і стає носієм розумного інопланетного симбіота. Ця істота наділила Едді неймовірною силою, але тепер вимагає від нього повної свободи дій і постійного підживлення. Героям доведеться знайти спільну мову, щоб зупинити значно небезпечнішого ворога та врятувати місто.

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"Веном": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти звертають увагу на хаотичний тон стрічки, застарілі візуальні ефекти та слабкий сценарій без виразної драматургії. Водночас критики хвалять шалену самовіддачу Тома Гарді та його комедійну взаємодію із симбіотом, називаючи цей незвичний дует єдиною сильною стороною кінокартини.

"Законослухняний громадянин" (2009)

Рейтинг IMDb – 7,4

Оцінка критиків Rotten Tomatoes – 26% схвалення

Оцінка глядачів Rotten Tomatoes – 75% схвалення

Клайд Шелтон втратив дружину та доньку під час жорстокого нападу грабіжників. Прокурор пішов на сумнівну угоду з одним із убивць, тому справжній винуватець отримав сміхотворний термін і вийшов на волю. Через десять років Клайд починає власну витончену помсту всій корумпованій системі правосуддя. Навіть сидячи за ґратами у камері суворого режиму, він намагається знищувати своїх ворогів одного за одним.

"Законослухняний громадянин": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти звертають увагу на абсурдність сюжетних поворотів, надмірну жорстокість та маніпулятивну мораль історії. Водночас критики хвалять яскраву гру Джерарда Батлера та напружений темп розповіді, який гарантує глядачам гострі емоції, попри "дірки" в логіці сценарію.

"Однокласники" (2010)

Рейтинг IMDb – 6,0

Оцінка критиків Rotten Tomatoes – 10% схвалення

Оцінка глядачів Rotten Tomatoes – 62% схвалення

П'ятеро шкільних друзів зустрічаються через тридцять років після випуску, щоб провести в останню путь свого улюбленого шкільного тренера з баскетболу. Разом зі своїми дружинами та малечею вони орендують великий будинок біля озера на святкові вихідні. Дорослі чоловіки на кілька днів знову почуваються безтурботними підлітками, потрапляють у безглузді ситуації та вчать власних дітей жити без ґаджетів.

"Однокласники": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти звертають увагу на примітивний гумор, передбачувані жарти та повну відсутність продуманого сюжету. Втім, критики хвалять чудову дружню атмосферу та невимушену хімію між відомими коміками.

Якщо ви полюбляєте смішні фільми, то ми підготували цікаву добірку комедій саме для вас.