Фильмы, которые следует посмотреть перед финалом "Соколиного глаза": список от Marvel

На Disney+ сегодня состоялась премьера финального эпизода сериала "Соколиный глаз". Однако, Marvel поспешил со списком фильмов, которые вам следует посмотреть перед финалом экшена с Флоренс Пью в главной роли.

Список фильмов от Marvel появился на официальном твиттер-аккаунте сериала "Соколиный глаз". Что интересно, во всех рекомендованных лентах играет Клинтон Бартон в исполнении Джереми Реннера. Он же сыграл главную роль в экшене "Соколиный глаз".

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Переживите каждый момент, который привел к этому,

– комментируют в твиттере авторы "Соколиного глаза".

Список лент:

"Тор";

"Мстители";

"Мстители: Эра Альтрона";

"Первый мститель: Противостояние";

"Мстители: Финал";

"Черная вдова";

"Соколиный глаз" 1-5 эпизоды.

Фильмы, которые стоит посмотреть перед финалом "Соколиного глаза" / Фото твиттер Hawkeye

Что известно о сюжете сериала "Соколиный глаз"

События сериала разворачиваются в рождественском Нью-Йорке уже после того, как Мстителям удалось побороть щелчок Таноса. Похоже, теперь они празднуют победу: в трейлере появляется что-то вроде мюзикла с Мстителями.

К своей роли снова вернется Джереми Реннер. Клинт Бартон знакомится с талантливой лучницей Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд) и выясняет, что она не только отлично стреляет, но и отлично находит себе проблемы. По сюжету Клинт Бартон будет воспитывать себе преемницу. Также ожидается появление героини Флоренс Пью, которая сыграла в "Черной вдове".

"Соколиный глаз": смотрите трейлер

Сериал "Соколиный глаз" станет четвертым сериалом MCU для платформы Disney Plus после следующих проектов:

"ВандаВижн";

"Сокол и Зимний Солдат";

"Локи".

Следующие проекты: