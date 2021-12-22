Фильмы, которые следует посмотреть перед финалом "Соколиного глаза": список от Marvel
Источник:твиттер Hawkeye
На Disney+ сегодня состоялась премьера финального эпизода сериала "Соколиный глаз". Однако, Marvel поспешил со списком фильмов, которые вам следует посмотреть перед финалом экшена с Флоренс Пью в главной роли.
Список фильмов от Marvel появился на официальном твиттер-аккаунте сериала "Соколиный глаз". Что интересно, во всех рекомендованных лентах играет Клинтон Бартон в исполнении Джереми Реннера. Он же сыграл главную роль в экшене "Соколиный глаз".
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Переживите каждый момент, который привел к этому,
– комментируют в твиттере авторы "Соколиного глаза".
Список лент:
- "Тор";
- "Мстители";
- "Мстители: Эра Альтрона";
- "Первый мститель: Противостояние";
- "Мстители: Финал";
- "Черная вдова";
- "Соколиный глаз" 1-5 эпизоды.
Фильмы, которые стоит посмотреть перед финалом "Соколиного глаза" / Фото твиттер Hawkeye
Что известно о сюжете сериала "Соколиный глаз"
События сериала разворачиваются в рождественском Нью-Йорке уже после того, как Мстителям удалось побороть щелчок Таноса. Похоже, теперь они празднуют победу: в трейлере появляется что-то вроде мюзикла с Мстителями.
К своей роли снова вернется Джереми Реннер. Клинт Бартон знакомится с талантливой лучницей Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд) и выясняет, что она не только отлично стреляет, но и отлично находит себе проблемы. По сюжету Клинт Бартон будет воспитывать себе преемницу. Также ожидается появление героини Флоренс Пью, которая сыграла в "Черной вдове".
"Соколиный глаз": смотрите трейлер
Сериал "Соколиный глаз" станет четвертым сериалом MCU для платформы Disney Plus после следующих проектов:
- "ВандаВижн";
- "Сокол и Зимний Солдат";
- "Локи".
Следующие проекты:
- "Мисс Марвел";
- "Лунный Рыцарь";
- "Женщина-Халк";
- "Тайное вторжение".