Список фільмів від Marvel з’явився на офіційному твітер-акаунті серіалу "Соколине око". Що цікаво, в усіх рекомендованих стрічках грає Клінтон Бартон у виконанні Джеремі Реннера. Він же зіграв головну роль в екшені "Соколине око".

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Переживіть кожен момент, який призвів до цього,

– коментують у твітері автори "Соколиного ока".

Перелік стрічок:

"Тор";

"Месник";

"Месники: Ера Альтрона";

"Перший месник: Протистояння";

"Месники: Фінал";

"Чорна вдова";

"Соколине око" 1–5 епізоди.



Фільми, які варто глянути перед фіналом "Соколиного ока" / Фото твітер Hawkeye

Що відомо про сюжет серіалу "Соколине око"

Події серіалу розгортаються в різдвяному Нью-Йорку вже після того, як Месникам вдалося побороти клацання Таноса. Схоже, тепер вони святкують перемогу: у трейлері з'являється щось на зразок мюзиклу з Месниками.

До своєї ролі знову повернеться Джеремі Реннер. Клінт Бартон знайомиться з талановитою лучницею Кейт Бішоп (Гейлі Стейнфілд) і з'ясовує, що вона не лише відмінно стріляє, але й чудово знаходить собі проблеми. За сюжетом Клінт Бартон буде виховувати собі наступницю. Також очікується поява героїні Флоренс П'ю, яка зіграла у "Чорній вдові".

"Соколине око": дивіться трейлер

Серіал "Соколине Око" стане четвертим серіалом MCU для платформи Disney Plus після таких проєктів:

"ВандаВіжн";

"Сокіл та Зимовий Солдат";

"Локі".

Наступні проєкти: