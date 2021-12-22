Список фільмів від Marvel з’явився на офіційному твітер-акаунті серіалу "Соколине око". Що цікаво, в усіх рекомендованих стрічках грає Клінтон Бартон у виконанні Джеремі Реннера. Він же зіграв головну роль в екшені "Соколине око".
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Переживіть кожен момент, який призвів до цього,
– коментують у твітері автори "Соколиного ока".
Перелік стрічок:
- "Тор";
- "Месник";
- "Месники: Ера Альтрона";
- "Перший месник: Протистояння";
- "Месники: Фінал";
- "Чорна вдова";
- "Соколине око" 1–5 епізоди.
Фільми, які варто глянути перед фіналом "Соколиного ока" / Фото твітер Hawkeye
Що відомо про сюжет серіалу "Соколине око"
Події серіалу розгортаються в різдвяному Нью-Йорку вже після того, як Месникам вдалося побороти клацання Таноса. Схоже, тепер вони святкують перемогу: у трейлері з'являється щось на зразок мюзиклу з Месниками.
До своєї ролі знову повернеться Джеремі Реннер. Клінт Бартон знайомиться з талановитою лучницею Кейт Бішоп (Гейлі Стейнфілд) і з'ясовує, що вона не лише відмінно стріляє, але й чудово знаходить собі проблеми. За сюжетом Клінт Бартон буде виховувати собі наступницю. Також очікується поява героїні Флоренс П'ю, яка зіграла у "Чорній вдові".
"Соколине око": дивіться трейлер
Серіал "Соколине Око" стане четвертим серіалом MCU для платформи Disney Plus після таких проєктів:
- "ВандаВіжн";
- "Сокіл та Зимовий Солдат";
- "Локі".
Наступні проєкти:
- "Міс Марвел";
- "Місячний Лицар";
- "Жінка-Халк";
- "Таємне вторгнення".