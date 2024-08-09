3 сильных фильма, которые нужно посмотреть, когда потеряли смысл жизни

У многих людей бывает состояние, когда начинаешь терять смысл жизни. Жестокие события вокруг часто загоняют в страшную и глубокую депрессивную яму, из которой сложно выбраться. Кажется, что все уже никогда не будет так, как раньше.

Редакция Кино 24 рекомендует подборку фильмов, которые стоит посмотреть, если потеряли смысл жизни. Главные герои заставят вас снова поверить в лучшее, найти надежду и двигаться вперед.

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"Всегда говори "Да"" (2008)

В фильме рассказывается о мужчине, по имени Карл. Он любит проводить время дома, чтобы как можно меньше общаться с людьми. Жизнь главного героя слишком серая и обыденная, однако ее вдруг меняет обычный семинар. Там он узнал, что нужно просто на все говорить "да", если хочешь что-то изменить. Так, Карл получает новую должность на работе, находит любимое хобби и даже влюбляется в красивую девушку.

"Всегда говори "Да"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Всё везде и сразу" (2022)

Эвелин Вонг открыла свою прачечную в Америке, однако бизнес не приносит ей достаточно денег. Более того, у женщины начинаются трудности с налоговой, в отношениях с дочерью-лесбиянкой, с отцом, к тому же происходит развод с мужем. Все сразу свалилось на голову Эвелин, но вдруг она открывает в себе сверхспособности.

"Всё везде и сразу": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чудо" (2017)

По сюжету, зрители знакомятся с мальчиком Августом или Огги, как его называют. Он кажется обычным ребенком, хотя это не совсем так. Дело в том, что всю свою жизнь главный герой учился дома и не ходил в школу, кроме того, мальчик имеет тяжелое генетическое заболевание. У Огги почти отсутствует лицо.

"Чудо": смотрите онлайн трейлер фильма

В нашей подборке вы найдете действительно важные и сильные фильмы. Они точно стоят просмотра!