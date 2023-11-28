7 фильмов, которые стоит посмотреть, когда чувствуете себя одинокими

Человеку всегда нужен человек. Всего несколько слов, но какой большой смысл они несут за собой! В период, когда штормит, важно знать, что у тебя есть поддержка.

В случае, если вам сейчас одиноко, 24 Канал подготовил подборку фильмов, которые помогут пройти трудный период и не впасть в апатию к этому миру. Выбирайте ленту для просмотра и полюбите эту жизнь снова!

Советуем 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Фильмы, которые стоит посмотреть, если вам одиноко

"Где ты делась, Бернадетт?"

Бернадетт Фокс, некогда выдающаяся архитекторша Америки, превратилась в преданную жену и мать. В последние двадцать лет она посвятила свою жизнь семье и прекратила свою профессиональную карьеру. Запертая в небольшом городе Сиэтли с успешным мужем и дочерью, Бернадетт владеет всем для комфортной и беззаботной жизни. Однако злополучие ее преследует, поскольку она потеряла связь с собой.

Решив обрести себя, Бернадетт делает отчаянный шаг – она решает убежать от рутинной жизни и присоединиться к проекту в Антарктиде. Сможет ли этот поступок изменить ситуацию к лучшему?

"Где ты делась, Бернадетт?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отец"

Энтони, несмотря на преклонный возраст, проживает сам в Лондоне в своей роскошной квартире. Он отвергает все попытки своей дочери организовать его повседневную жизнь. Однако дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих усилиях улучшить жизнь отца, который начинает сомневаться в своих близких, собственном понимании и окружающей его реальности…

"Отец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Звезды и сахар"

Воспитанник приюта, который уже с детства увлекался кондитерским делом. Он брал уроки от лучших мастеров этого дела и мечтал, что его имя станет всемирно известным. Перед ним стоит задача стать чемпионом и развить успешный бизнес, однако на дороге к звездам ему приходится преодолеть немало тернистых препятствий.

"Звезды и сахар": смотрите онлайн трейлер фильма

"Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

У житті, як і в улюблених фільмах важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Сюжет фильма основывается на реальных событиях и рассказывает историю отца великих теннисисток – сестер Уильямс. Даже когда девочки еще не известны, они ежедневно тренируются под руководством своего отца, у которого есть четкий план, как сделать из них чемпионок. Несмотря на социокультурные вызовы 1988 года и финансовые трудности в семье Уильямс, Ричард уверен в своей способности добиться успеха и поддерживает своих девочек.

"Король Ричард: Воспитывая чемпионок": смотрите онлайн трейлер фильма

"Особые"

Фильм рассказывает об иудее Брюно и мусульмане Малике, которые в течение 20 лет активно поддерживают лиц с особыми потребностями. Брюно выступает руководителем приюта для аутистов, с которыми не справляются их родственники и социальные службы. Малик возглавляет центр профессиональной подготовки молодежи из плохих районов. Сложные подростки учатся обретать смысл жизни и добиваться успеха, участвуя в адаптации лиц с особыми потребностями. Другими словами, спасая других, они спасают и себя.

"Особые": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джой"

Джой Мангано, которая самостоятельно растит двоих детей и работает кассиром в авиакомпании, оказывает поддержку своей семье, включая бывшего супруга, живущего в подвале их дома. Она уже забыла свои мечты об изобретательстве, увлекавших ее в детстве.

Джой случайно возвращается к этому хобби, увидев возможность в бытовом изобретении – швабре, которую она придумывает, убирая обломки разбитого бокала. Настоящее изобретение придает ей уверенность и становится стимулом для создания собственного бизнеса с нуля.

"Джой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Есть, молиться, любить"

Лиз Гилберт после развода решает изменить свою жизнь и отправляется в путешествие по миру, отказавшись от обычного комфорта и рискуя всем. Во время этой поездки она обретает новые эмоции: радость от итальянской кулинарии, магическую силу индийских молитв, а на острове Бали достигает внутренней целостности и гармоничной любви.

"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма