На випадок, якщо вам зараз самотньо, 24 Канал підготував добірку фільмів, які допоможуть пройти важкий період і не впасти в апатію до цього світу. Обирайте стрічку для перегляду та полюбіть це життя знову!

Радимо 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

Фільми, які варто подивитись, якщо вам самотньо

"Де ти поділась, Бернадетт?"

Бернадетт Фокс, колись видатна архітекторка Америки, перетворилася на віддану дружину і матір. Протягом останніх двадцяти років вона присвятила своє життя сім'ї та припинила свою професійну кар'єру. Замкнута у невеликому місті Сіетлі з успішним чоловіком та дочкою, Бернадетт володіє всім для комфортного і безтурботного життя. Проте нещасливість її переслідує, оскільки вона втратила зв'язок із собою.

Вирішивши знайти себе, Бернадетт вчиняє відчайдушний крок – вона вирішує втекти від рутинного життя і приєднатися до проєкту в Антарктиді. Та чи зможе цей вчинок змінити ситуацію на краще?

"Де ти поділась, Бернадетт?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батько"

Ентоні, попри свій похилий вік, проживає сам у Лондоні у своїй розкішній квартирі. Він відкидає всі спроби своєї дочки організувати його щоденне життя. А проте, дочка не поспішає здаватися. Вона стає все настійливішою у своїх зусиллях поліпшити життя батька, який починає сумніватися у своїх близьких, власному розумінні та реальності, що його оточує…

"Батько": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зірки та цукор"

Вихованець сиротинця, що вже змалку захоплювався кондитерською справою. Він брав уроки від кращих майстрів цієї справи та мріяв, що його ім'я стане всесвітньо відомим. Перед ним постає завдання стати чемпіоном і розвинути успішний бізнес, проте на дорозі до зірок йому доводиться подолати чимало тернистих перешкод.

"Зірки та цукор": дивіться онлайн трейлер фільму

У житті, як і в улюблених фільмах важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок"

Сюжет фільму ґрунтується на реальних подіях і розповідає історію батька великих тенісисток – сестер Вільямс. Навіть коли дівчатка ще не відомі, вони щоденно тренуються під керівництвом свого батька, який має чіткий план, як зробити з них чемпіонок. Попри соціокультурні виклики 1988 року та фінансові труднощі у родині Вільямс, Річард впевнений у своїй здатності досягти успіху і підтримує своїх дівчаток.

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Особливі"

Фільм розповідає про юдея Брюно і мусульманина Маліка, які протягом 20 років активно підтримують осіб з особливими потребами. Брюно виступає керівником притулку для аутистів, з якими не можуть впоратися їх родичі та соціальні служби. Малік очолює центр професійної підготовки молоді з поганих районів. Складні підлітки вчаться знаходити сенс життя та досягати успіху, беручи участь в адаптації осіб з особливими потребами. Іншими словами, рятуючи інших, вони рятують і себе.

"Особливі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джой"

Джой Мангано, яка самотужки ростить двох дітей і працює касиром в авіакомпанії, надає підтримку своїй сім'ї, включаючи колишнього чоловіка, який живе в підвалі їхнього будинку. Вона вже забула свої мрії про винахідництво, що захоплювали її в дитинстві.

Джой випадково повертається до цього хобі, побачивши можливість в побутовому винаході – швабрі, яку вона придумує, прибираючи уламки розбитого келиха. Цей винахід додає їй впевненості та стає стимулом для створення власного бізнесу з нуля.

"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму

"Їсти, молитися, кохати"

Ліз Гілберт після розлучення вирішує змінити своє життя і вирушає у подорож по світу, відмовившись від звичайного комфорту і ризикуючи всім. Під час цієї подорожі вона знаходить нові емоції: радість від італійської кулінарії, магічну силу індійських молитов, а на острові Балі досягає внутрішньої цілісності та гармонійного кохання.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму