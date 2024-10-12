Веселый вечер обеспечен: 3 фильма, которые вы должны посмотреть с друзьями
Провести время с близкими людьми можно за просмотром хорошего кино. Незабываемый веселый вечер в компании друзей, полный позитива и хороших эмоций, могут обеспечить комедийные фильмы.
Кино 24 расскажет о забавных фильмах, которые подойдут для просмотра с друзьями. От абсурдного юмора до сатиры – в этой подборке найдется вариант, что подойдет именно вам.
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"Тупой и еще тупее"
Год выпуска: 1994
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Двое парней - Ллойд Кристмас и Гарри Данн – обделенные интеллектом юноши. Вдруг им в руки попадает кейс, забитый деньгами. Они хотят вернуть его владелице Мэри. Ллойд и Гарри отправляются на поиски девушки, не зная, что она намеренно "потеряла" кейс, чтобы откупить мужа от бандитов.
"Тупой и еще тупее": смотрите трейлер онлайн
Это классика абсурдной комедии с непревзойденным актерским дуэтом. Культовые фразы из этой ленты стали частью поп-культуры.
"Девичник в Вегасе"
Год выпуска: 2011
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Лилиан приглашает свою лучшую подружку Энни стать старшей подружкой на своей свадьбе. Хотя Энни не везет ни в бизнесе, ни в личной жизни, она хочет организовать свадьбу подруги как можно лучше. Но еще во время планирования девичника все идет не по плану: "старая" подруга и "новая" сталкиваются в противостоянии.
"Девичник в Вегасе": смотрите трейлер онлайн
Эта романтическая комедия соединила юмор с размышлениями о женских взаимоотношениях и дружбе.
"Зомби по имени Шон"
Год выпуска: 2004
Рейтинг IMDb: 7.9/10
Пародийная комедия рассказывает о Шоне, жизнь которого кажется грустной и банальной. Он может почувствовать лишь немного счастья, когда идет в бар и напивается с лучшим другом Эдом. Вдруг мертвецы решают покинуть свои могилы – вот здесь у Шона наступает звездный час. Он имеет возможность взять в руки оружие и спасти человечество.
"Зомби по имени Шон": смотрите трейлер онлайн
Если вы хотите увидеть что-то новое в жанре комедии и нестандартно обыгранный сюжет о зомби-апокалипсис – этот фильм для вас.