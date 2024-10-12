Кіно 24 розповість про кумедні фільми, які підійдуть для перегляду з друзями. Від абсурдного гумору до сатири – у цій добірці знайдеться варіант, що підійде саме вам.

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"Тупий і ще тупіший"

Рік випуску: 1994

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Двоє хлопців - Ллойд Крістмас і Гаррі Данн – обділені інтелектом юнаки. Раптом їм у руки потрапляє кейс, забитий грошима. Вони хочуть повернути його власниці Мері. Ллойд і Гаррі вирушають на пошуки дівчини, не знаючи, що вона навмисно "втратила" кейс, аби відкупити чоловіка від бандитів.

"Тупий і ще тупіший": дивіться трейлер онлайн

Це класика абсурдної комедії з неперевершеним акторським дуетом. Культові фрази з цієї стрічки стали частиною попкультури.

"Подружки нареченої"

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Ліліан запрошує свою найкращу подружку Енні стати старшою дружкою на своєму весіллі. Хоч Енні не щастить ні в бізнесі, ні в особистому житті, вона хоче організувати весілля подруги якнайкраще. Та ще під час планування дівич-вечора все йде не за планом: "стара" подруга та "нова" стикаються у протистоянні.

"Подружки нареченої": дивіться трейлер онлайн

Ця романтична комедія поєднала гумор з роздумами про жіночі взаємовідносини та дружбу.

"Зомбі на ім'я Шон"

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Пародійна комедія розповідає про Шона, життя якого здається сумним і банальним. Він може відчути лиш трохи щастя, коли йде в бар та напивається з найкращим другом Едом. Раптом мерці вирішують покинути свої могили – ось тут у Шона настає зірковий час. Він має можливість взяти до рук зброю та врятувати людство.

"Зомбі на ім'я Шон": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви хочете побачити щось нове у жанрі комедії та нестандартно обіграний сюжет про зомбі-апокаліпсис – цей фільм для вас.