Если надоели люди: 3 фильма, которые стоит посмотреть интровертам

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"Страна приливов"

В жизни маленькой Джелизы-Роуз много трагедий. Ее родители – наркоманы, и когда ее мать умирает от передозировки героина, она вынуждена отправиться в странное путешествие вместе со своим отцом Нием.

Ний, когда-то музыкант с рок-н-рольным прошлым. Однако теперь умирает и он. Джелиза остается одинокой в этом жестоком мире.

"Страна приливов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Преимущества скромников"

По сюжету разворачивается история Чарли, первокурсника в Питтсбурге, что отмечается его застенчивостью и непопулярностью. Затрагиваются темы насилия, подросткового секса, переходного возраста, наркотиков и суицида.

Чарли растет, его социальное окружение и представления о мире претерпевают изменения.

"Преимущества скромников": смотрите онлайн трейлер фильма

"Это очень забавная история"

Крейгу шестнадцать, а окружающий мир стремительно движется в неизвестном направлении. Он борется с мыслями о самоубийстве и решает обратиться за помощью. Попав в психиатрическое отделение, он находит там друзей и, помогая им решать их проблемы, находит смысл жизни.

"Это очень забавная история": смотрите онлайн трейлер фильма

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