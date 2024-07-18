Ламах признался, что в начале большой войны у него не было денег. В материале Кино 24 узнайте, как сейчас живет и чем занимается Евгений Ламах.

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Где сейчас Евгений Ламах

Известный украинский актер Евгений Ламах поделился своим опытом в начале полномасштабного вторжения. Он признался, что в этот период у него не было сбережений, ведь он все отдал на волонтерство. А кинопроизводство, как и многие другие отрасли, было на паузе, из-за чего он не мог зарабатывать денег.

Тогда вообще не было за что жить, потому что все средства я потратил на волонтерскую деятельность. Не было понимания, вернусь ли я на съемочную площадку, и вообще в первые месяцы об этом не думал. Единственная мысль тогда: как не умереть,

– говорит Ламах.

Евгений Ламах занялся волонтерской деятельностью. Он ездил по городам и селам Украины, выступал, показывал фильмы вместе с другими актерами, собирал средства на поддержку армии. Впоследствии его собственные ресурсы уменьшились, поэтому он продолжил волонтерить уже в Киеве, находя новые способы помогать.

Первые недели войны стали для актера периодом переоценки ценностей. Особенно большое влияние на него имели рассказы военных, с которыми он общался во время волонтерских поездок. Этот опыт глубоко изменил его мировоззрение. Сейчас его двоюродный брат служит в Вооруженных силах Украины, что добавляет личного значения его волонтерской деятельности.

Личная жизнь Евгения Ламаха

Несмотря на все трудности, которые принесла большая война, в жизни Евгения Ламаха произошло и кое-что приятное. Он познакомился со своей возлюбленной Полиной. Хотя они еще не женаты, их отношения крепнут, и они мечтают о совместном будущем в Украине.



Евгений Ламах с любимой Полиной / Фото УНИАН

Эта встреча стала для Евгения лучиком надежды и счастья в непростые времена, даря ему поддержку и любовь, которые так необходимы в этот сложный период.