Известно, что победителей определят 15 сентября. В материале узнаете список кандидатов на звание лучших.
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Номинанты на 76-ю премию Эмми
Сериал "Сегун" получил 25 номинаций на самую престижную сериальную премию, что является абсолютным максимумом этого года. Второе место по количеству номинаций занимает сериал "Медведь" с 23 номинациями. Далее следуют "Корона" с 18 номинациями и новые "Мистер и миссис Смит", которые собрали 16 номинаций.
Лучший драматический сериал:
- "Корона"
- "Фолаут"
- "Позолоченный век"
- "Утреннее шоу"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Шёгун"
- "Медленные лошади"
- "Проблема трех тел"
Лучший комедийный сериал:
- "Начальная школа Эббот"
- "Медведь"
- "Угомони свой пыл"
- "Хитрости"
- "Убийства в одном доме"
- "Палм-Рояль"
- "Псы из резервации"
- "Чем мы занимаемся в тенях"
Лучший мини-сериал:
- "Оленька"
- "Фарго"
- "Уроки химии"
- "Рипли"
- "Настоящий детектив: Ночная страна"
Лучший актер в драматическом сериале:
- Идрис Эльба ("Перехваченный рейс")
- Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")
- Уолтон Хоггинс ("Фоллаут")
- Гари Олдман ("Медленные лошади")
- Хироюки Санада ("Шёгун")
- Доминик Уэст ("Корона")
Лучшая актриса в драматическом сериале:
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
- Кэрри Кун ("Позолоченный век")
- Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")
- Анна Саваи ("Шёгун")
- Имельда Стонтон ("Корона")
- Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")
Лучшая актриса в комедийном сериале:
- Квинта Брансон ("Начальная школа Эббот")
- Айо Эдебири ("Медведь")
- Селена Гомес ("Убийства в одном доме")
- Майя Рудольф ("Большие деньги")
- Джин Смарт ("Хитрости")
- Кристен Уиг ("Палм-Рояль")
Лучший актер в комедийном сериале:
- Мэтт Берри ("Чем мы занимаемся в тенях")
- Ларри Дэвид ("Угомони свой пыл")
- Стив Мартин ("Убийства в одном доме")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
- Д'Фараон Вун-А-Тай ("Псы из резервации")
Лучший актер в мини-сериале:
- Мэтт Бомер ("Попутчики")
- Ричард Хэдд ("Оленята")
- Джон Хэмм ("Фарго")
- Том Холландер ("Вражда: Капоте против лебедок")
- Эндрю Скотт ("Рипли")
Лучшая актриса в мини-сериале:
- Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Ночная страна")
- Бри Ларсон ("Уроки химии")
- Джуно Темпл ("Фарго")
- София Вергара ("Гризельда")
- Наоми Уоттс ("Вражда: Капоте против лебедей")
С полным списком номинантов можно познакомиться на сайте телеакадемии.