Известно, что победителей определят 15 сентября. В материале узнаете список кандидатов на звание лучших.

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Номинанты на 76-ю премию Эмми

Сериал "Сегун" получил 25 номинаций на самую престижную сериальную премию, что является абсолютным максимумом этого года. Второе место по количеству номинаций занимает сериал "Медведь" с 23 номинациями. Далее следуют "Корона" с 18 номинациями и новые "Мистер и миссис Смит", которые собрали 16 номинаций.

Лучший драматический сериал:

"Корона"

"Фолаут"

"Позолоченный век"

"Утреннее шоу"

"Мистер и миссис Смит"

"Шёгун"

"Медленные лошади"

"Проблема трех тел"

Лучший комедийный сериал:

"Начальная школа Эббот"

"Медведь"

"Угомони свой пыл"

"Хитрости"

"Убийства в одном доме"

"Палм-Рояль"

"Псы из резервации"

"Чем мы занимаемся в тенях"

Лучший мини-сериал:

"Оленька"

"Фарго"

"Уроки химии"

"Рипли"

"Настоящий детектив: Ночная страна"

Лучший актер в драматическом сериале:

Идрис Эльба ("Перехваченный рейс")

Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")

Уолтон Хоггинс ("Фоллаут")

Гари Олдман ("Медленные лошади")

Хироюки Санада ("Шёгун")

Доминик Уэст ("Корона")

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Кэрри Кун ("Позолоченный век")

Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")

Анна Саваи ("Шёгун")

Имельда Стонтон ("Корона")

Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Квинта Брансон ("Начальная школа Эббот")

Айо Эдебири ("Медведь")

Селена Гомес ("Убийства в одном доме")

Майя Рудольф ("Большие деньги")

Джин Смарт ("Хитрости")

Кристен Уиг ("Палм-Рояль")

Лучший актер в комедийном сериале:

Мэтт Берри ("Чем мы занимаемся в тенях")

Ларри Дэвид ("Угомони свой пыл")

Стив Мартин ("Убийства в одном доме")

Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Д'Фараон Вун-А-Тай ("Псы из резервации")

Лучший актер в мини-сериале:

Мэтт Бомер ("Попутчики")

Ричард Хэдд ("Оленята")

Джон Хэмм ("Фарго")

Том Холландер ("Вражда: Капоте против лебедок")

Эндрю Скотт ("Рипли")

Лучшая актриса в мини-сериале:

Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Ночная страна")

Бри Ларсон ("Уроки химии")

Джуно Темпл ("Фарго")

София Вергара ("Гризельда")

Наоми Уоттс ("Вражда: Капоте против лебедей")

С полным списком номинантов можно познакомиться на сайте телеакадемии.