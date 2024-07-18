Известно, что победителей определят 15 сентября. В материале узнаете список кандидатов на звание лучших.

Смотрите также Важные и эмоциональные моменты: 10 лучших эпизодов культового сериала "Друзья"

Номинанты на 76-ю премию Эмми

Сериал "Сегун" получил 25 номинаций на самую престижную сериальную премию, что является абсолютным максимумом этого года. Второе место по количеству номинаций занимает сериал "Медведь" с 23 номинациями. Далее следуют "Корона" с 18 номинациями и новые "Мистер и миссис Смит", которые собрали 16 номинаций.

Лучший драматический сериал:

  • "Корона"
  • "Фолаут"
  • "Позолоченный век"
  • "Утреннее шоу"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Шёгун"
  • "Медленные лошади"
  • "Проблема трех тел"

Лучший комедийный сериал:

  • "Начальная школа Эббот"
  • "Медведь"
  • "Угомони свой пыл"
  • "Хитрости"
  • "Убийства в одном доме"
  • "Палм-Рояль"
  • "Псы из резервации"
  • "Чем мы занимаемся в тенях"

Лучший мини-сериал:

  • "Оленька"
  • "Фарго"
  • "Уроки химии"
  • "Рипли"
  • "Настоящий детектив: Ночная страна"

Лучший актер в драматическом сериале:

  • Идрис Эльба ("Перехваченный рейс")
  • Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")
  • Уолтон Хоггинс ("Фоллаут")
  • Гари Олдман ("Медленные лошади")
  • Хироюки Санада ("Шёгун")
  • Доминик Уэст ("Корона")

Лучшая актриса в драматическом сериале:

  • Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
  • Кэрри Кун ("Позолоченный век")
  • Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")
  • Анна Саваи ("Шёгун")
  • Имельда Стонтон ("Корона")
  • Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Лучшая актриса в комедийном сериале:

  • Квинта Брансон ("Начальная школа Эббот")
  • Айо Эдебири ("Медведь")
  • Селена Гомес ("Убийства в одном доме")
  • Майя Рудольф ("Большие деньги")
  • Джин Смарт ("Хитрости")
  • Кристен Уиг ("Палм-Рояль")

Лучший актер в комедийном сериале:

  • Мэтт Берри ("Чем мы занимаемся в тенях")
  • Ларри Дэвид ("Угомони свой пыл")
  • Стив Мартин ("Убийства в одном доме")
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
  • Д'Фараон Вун-А-Тай ("Псы из резервации")

Лучший актер в мини-сериале:

  • Мэтт Бомер ("Попутчики")
  • Ричард Хэдд ("Оленята")
  • Джон Хэмм ("Фарго")
  • Том Холландер ("Вражда: Капоте против лебедок")
  • Эндрю Скотт ("Рипли")

Лучшая актриса в мини-сериале:

  • Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Ночная страна")
  • Бри Ларсон ("Уроки химии")
  • Джуно Темпл ("Фарго")
  • София Вергара ("Гризельда")
  • Наоми Уоттс ("Вражда: Капоте против лебедей")

С полным списком номинантов можно познакомиться на сайте телеакадемии.