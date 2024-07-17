Сайт IMDb сделал рейтинг лучшего из лучших – это 10 серий, которые получили наивысший балл от киноэкспертов и зрителей. Эти эпизоды рассказывают о самых важных моментах – от романтических признаний в любви до появления на свет детей.

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7 – 24. Эпизод со свадьбой Моники и Чендлера, Часть 2

Джои задерживается на съемках и едва не опаздывает на свадьбу друзей. Все считают, что Моника беременна. На самом деле первенца ждет Рэйчел.

4 – 24. Эпизод со свадьбой Росса, Часть 2

Рэйчел решает лететь в Лондон, чтобы признаться Россу в любви. Моника и Чендлер проводят ночь вместе. У алтаря жених называет имя Рэйчел вместо Эмили.

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6 – 09. Эпизод, в котором Росс обкуривается

Росс рассказывает Чендлеру, почему родители его не любят. Рейчел пытается приготовить праздничный десерт. Звучит немало признаний со стороны Моники и Росса перед родителями.

8 – 04. Эпизод с видеозаписью

Рейчел и Росс признаются, что провели ночь вместе некоторое время назад. Их разговор был записан на видео. Моника и Чендлер хотят быть друзьями с парой, которая тоже отдыхала на медовом месяце.

6 – 25. Эпизод с предложением, Часть 2

Ричард признается, что все еще любит Монику. Чендлер продолжает играть, как будто он ненавидит брак. Рэйчел и Фиби подбирают себе "запасные варианты". Чендлер наконец признается Монике в любви.

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8 – 9. Эпизод со сплетнями

Моника приглашает на День благодарения знакомого. Он рассказывает, что вместе с Россом создал в школе клуб "антирейчел". Джои пытается съесть всю индейку.

2 – 14. Эпизод, в котором смотрят видео с выпускного бала

Джои дарит Чендлеру забавный браслет в знак дружбы. Друзья просматривают архивное видео, во время которого Рэйчел понимает, что любит Росса. Пара целуется.

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4 – 12. Эпизод с эмбрионами

Моника и Рейчер проигрывают паре Чендлеру и Джои: они вынуждены поменяться квартирами. Фиби сообщает всем, что забеременела.

10 – 17. Финальный эпизод, Часть 1

Рэйчел и Росс проводят ночь вместе: так она решает сказать "прощай" перед поездкой. Хантер признается Рэйчел в любви. Монику и Чендлера ждет сюрприз: они стали родителями двойни.

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5 – 14. Эпизод, в котором все всё узнают

Все друзья узнают о том, что Моника и Чендлер вместе. Фиби и Рэйчел подшучивают над парой, а Росс неожиданно видит любовников в окне своей новой квартиры.