Сайт IMDb зробив рейтинг кращого з кращих – це 10 серій, які отримали найвищий бал від кіноекспертів та глядачів. Ці епізоди розповідають про найважливіші моменти – від романтичних освідчень у коханні до появи на світ дітей.

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7 – 24. Епізод з весіллям Моніки та Чендлера, Частина 2

Джої затримується на зніманнях та ледь не спізнюється на весілля друзів. Усі вважають, що Моніка вагітна. Насправді первістка чекає Рейчел.

4 – 24. Епізод з весіллям Росса, Частина 2

Рейчел вирішує летіти до Лондона, щоб зізнатися Россу в коханні. Моніка та Чендлер проводять ніч разом. Біля вівтаря наречений називає ім'я Рейчел замість Емілі.

Уривок з серії: дивіться відео онлайн

6 – 09. Епізод, в якому Росс обкурюється

Росс розповідає Чендлеру, чому батьки його не люблять. Рейчел намагається приготувати святковий десерт. Лунає чимало зізнань з боку Моніки й Росса перед батьками.

8 – 04. Епізод з відеозаписом

Рейчел та Росс зізнаються, що провели ніч разом певний час тому. Їхня розмова була записана на відео. Моніка та Чендлер хочуть бути друзями з парою, яка теж відпочивала на медовому місяці.

6 – 25. Епізод з пропозицією, Частина 2

Річард зізнається, що все ще кохає Моніку. Чендлер продовжує грати, начебто він ненавидить шлюб. Рейчел і Фібі підбирають собі "запасні варіанти". Чендлер нарешті зізнається Моніці в коханні.

Уривок з серії: дивіться відео онлайн

8 – 9. Епізод з плітками

Моніка запрошує на День подяки знайомого. Він розповідає, що разом з Россом створив у школі клуб "антирейчел". Джої намагається з'їсти всю індичку.

2 – 14. Епізод, в якому дивляться відео з випускного балу

Джої дарує Чендлеру кумедний браслет на знак дружби. Друзі переглядають архівне відео, під час якого Рейчел розуміє, що кохає Росса. Пара цілується.

Уривок з серії: дивіться відео онлайн

4 – 12. Епізод з ембріонами

Моніка та Рейчер програють парі Чендлеру і Джої: вони змушені помінятися квартирами. Фібі повідомляє всім, що завагітніла.

10 – 17. Фінальний епізод, Частина 1

Рейчел і Росс проводять ніч разом: так вона вирішує сказати "прощавай" перед поїздкою. Гантер зізнається Рейчел у коханні. На Моніку й Чендлера чекає сюрприз: вони стали батьками двійні.

Уривок з серії: дивіться відео онлайн

5 – 14. Епізод, в якому всі все дізнаються

Усі друзі дізнаються про те, що Моніка та Чендлер разом. Фібі та Рейчел жартують над парою, а Росс несподівано бачить коханців у вікні своєї нової квартири.