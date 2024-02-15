Фильм об отце ядерной бомбы от Кристофера Нолана стал самым популярным среди интернет-пиратов в 2023 году. Также среди популярных картин, которые чаще всего воруют в интернете, оказался и новый Аватар. Узнайте в материале, кто еще попал в список.
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Фильмы, которые чаще всего воровали в 2023 году
Компания Muso провела анализ количества незаконных копий фильмов, нарушая авторские права, которые были найдены на нелегальных интернет-платформах для просмотра.
На первом месте в рейтинге оказался "Оппенгеймер" с долей загрузок в 15,4%.
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Аватар: Путь воды" от Джеймса Кэмерона занял второе место, составляя 14,6% от общего количества краденых фильмов.
"Аватар: Путь воды": смотрите онлайн трейлер фильма
Третье место в топе занимает "Джон Уик 4" с показателем 11,2%.
"Джон Уик 4": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в список фильмов, которые нарушают авторские права, попали:
- "Стражи Галактики 3",
- "Человек-паук: Сквозь Вселенную",
- "Трансформеры",
- "Барби",
- "Марио".
"Трансформеры": смотрите онлайн трейлер фильма