8 фильмов, которые чаще всего воровали в 2023 году: кто возглавляет список

Оказывается, немало фильмов в 2023 году были украденными. Среди них один из самых популярных фильмов прошлого года "Оппенгеймер".

Фильм об отце ядерной бомбы от Кристофера Нолана стал самым популярным среди интернет-пиратов в 2023 году. Также среди популярных картин, которые чаще всего воруют в интернете, оказался и новый Аватар. Узнайте в материале, кто еще попал в список.

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Фильмы, которые чаще всего воровали в 2023 году

Компания Muso провела анализ количества незаконных копий фильмов, нарушая авторские права, которые были найдены на нелегальных интернет-платформах для просмотра.

На первом месте в рейтинге оказался "Оппенгеймер" с долей загрузок в 15,4%.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аватар: Путь воды" от Джеймса Кэмерона занял второе место, составляя 14,6% от общего количества краденых фильмов.

"Аватар: Путь воды": смотрите онлайн трейлер фильма

Третье место в топе занимает "Джон Уик 4" с показателем 11,2%.

"Джон Уик 4": смотрите онлайн трейлер фильма

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Также в список фильмов, которые нарушают авторские права, попали:

"Стражи Галактики 3",

"Человек-паук: Сквозь Вселенную",

"Трансформеры",

"Барби",

"Марио".

"Трансформеры": смотрите онлайн трейлер фильма