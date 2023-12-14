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Фильмы, выходящие в кинотеатрах сегодня

"Три мушкетера: Миледи"

Жанр: боевик, история, приключения

От музея Лувр до Букингемского дворца, от парижских улочек до осады Ла-Рошели... В стране, переживающей религиозные конфликты и стоящей перед угрозой вторжения британской армии, группа мужчин и женщин взялась за мечи, связав свою судьбу с судьбой Франции.

"Три мушкетера: Миледи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Анатомия падения"

Жанр: драма, криминал, триллер

Известную писательницу Сандру обвиняют в убийстве своего мужа. Ключевым свидетелем трагедии является 11-летний сын. Мальчик потерял зрение несколько лет назад и с тех пор его родители часто конфликтовали. В судебном зале с особым усердием рассматривают каждую версию событий, подробно переспрашивают и провоцируют свидетелей, обращая внимание на детали. Всем интересна роль Сандры в смерти ее мужа.

"Анатомия падения": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вонка"

Жанр: мюзикл, фэнтези, приключения

Фильм рассказывает невероятную историю того, как величайший изобретатель, фокусник и производитель шоколада стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня. Это красочное и креативное кино представляет зрителям молодого Вилли Вонка, полностью наполненного идеями и настойчиво настроенного изменять мир шаг за шагом. Он показывает, что лучшие вещи в жизни возникают из мечты.

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"Идеальная иллюзия"

Жанр: драма

Тони, который работает в спа-центре и готовится к повышению, несправедливо остался без работы по недоразумению. Скрывая это от жены, он случайно знакомится с молодой и богатой Кьярой, предлагающей ему работу в арт галерее. Тони всегда мечтал стать художником, и теперь он должен определить, насколько далеко он готов зайти, чтобы осуществить свою мечту, ведь у Кьяры есть свои собственные планы по отношению к нему.

"Идеальная иллюзия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохие гномы: Рождественский разгром"

Жанр: комедия

Американец Билл становится владельцем дома в Норвегии. После переезда его сын Лукас сталкивается с амбарным гномом, считающим себя единственным обладателем этих построек. Гном является доброжелательным и милосердным, но только тогда, когда люди соблюдают его простые правила, в частности, запрет любых изменений в сарае.

Билл имеет планы создать здесь мини гостиницу, поэтому его ждет много работы. Произошедшие изменения разъяривают гнома, и каждый инструмент в его руках превращается в потенциально опасное оружие. Выясняется, что в сарае есть много разных инструментов, молотков, проводов и пыльцы. А еще в этом регионе живет много гномов, и каждый из них готов использовать эти инструменты для защиты от неприязненных людей.

"Плохие гномы: Рождественский разгром": смотрите онлайн трейлер фильма