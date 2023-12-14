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Фільми, які виходять в кінотеатрах сьогодні

"Три мушкетери: Міледі"

Жанр: бойовик, історія, пригоди

Від музею Лувр до Букінгемського палацу, від паризьких вуличок до облоги Ла-Рошелі... У країні, яка переживає релігійні конфлікти та стоїть перед загрозою вторгнення британської армії, група чоловіків і жінок взялася за мечі, пов'язавши свою долю з долею Франції.

"Три мушкетери: Міледі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Анатомія падіння"

Жанр: драма, кримінал, трилер

Відому письменницю Сандру обвинувачують у вбивстві свого чоловіка. Ключовим свідком трагедії є їхній 11-річний син. Хлопчик втратив зір кілька років тому, і з того часу його батьки часто конфліктували. У судовій залі з особливою ретельністю розглядають кожну версію подій, докладно перепитують і провокують свідків, спрямовуючи увагу на деталі. Усім цікава роль Сандри у смерті її чоловіка.

"Анатомія падіння": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вонка"

Жанр: мюзикл, фентезі, пригоди

Фільм розповідає неймовірну історію того, як найбільший винахідник, фокусник і виробник шоколаду став тим Віллі Вонкою, якого ми знаємо сьогодні. Це барвисте та креативне кіно представляє глядачам молодого Віллі Вонку, який повністю наповнений ідеями та наполегливо налаштований змінювати світ крок за кроком. Він демонструє, що найкращі речі у житті виникають з мрії.

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"Ідеальна ілюзія"

Жанр: драма

Тоні, який працює в спа-центрі та готується до підвищення, несправедливо залишився без роботи через непорозуміння. Приховуючи це від дружини, він випадково знайомиться з молодою та заможною К'ярою, яка пропонує йому роботу в артгалереї. Тоні завжди мріяв стати художником, і тепер він повинен визначити, наскільки далеко він готовий зайти, щоб здійснити свою мрію, адже у К'яри є свої власні плани щодо нього.

"Ідеальна ілюзія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Погані гноми: Різдвяний розгром"

Жанр: комедія

Американець Біл стає власником оселі у Норвегії. Після переїзду його син Лукас стикається з амбарним гномом, який вважає себе єдиним володарем цих будівель. Гном є доброзичливим і милосердним, але лише тоді, коли люди дотримуються його простих правил, зокрема заборона будь-яких змін у сараї.

Біл має плани створити тут мініготель, тому на нього чекає багато роботи. Зміни, які відбудуться, розлючують гнома, і кожен інструмент в його руках перетворюється на потенційно небезпечну зброю. З'ясовується, що в сараї є багато різних інструментів, молотків, дротів і пилок. А ще в цьому регіоні живе чимало гномів, і кожен з них готовий використовувати ці інструменти для захисту від неприязних людей.

"Погані гноми: Різдвяний розгром": дивіться онлайн трейлер фільму