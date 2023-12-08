5 ярких фильмов, которые поразят вас в 2024 году

На экранах украинских кинотеатров уже 5 месяц подряд держится исторический фильм Олеся Санина "Довбуш", в который раз доказывающий факт спроса на аудиовизуальный контент, знакомящий зрители с историей. В этом году Ридли Скотт поразил новым прочтением биографии "Наполеона", а уже в начале января на украинских экранах София Коппола расскажет историю "Присциллы".

А чем будут удивлять украинские режиссеры и какие страницы истории через кино откроют уже в следующем году – читайте в нашей подборке 24 Канала !

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"Голда"

Режиссер: Гай Наттов

Биографическая драма о первой женщине премьер-министра Израиля в разгар Войны Судного дня выйдет на экраны украинских кинотеатров 25 января 2024, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста.

В Украине за релиз фильма отвечает FILM.UA Distribution. Компания уверяет, что фильм обязательно должны увидеть украинцы, ведь здесь можно найти аналогии с нашим сегодняшним днем: как и украинцы, израильтяне имеют дело с террористами. Сюжет помогает постичь исторические предпосылки современного арабо-израильского конфликта, а видеоряд изобилует реальными историческими кинохрониками – выступлениями военных и политических лидеров Израиля, Соединенных Штатов, Сирии и Египта.

Роль Голды Меир олицетворяет одна из самых выдающихся актрис современности, лауреат премии Оскар, БАФТА и Золотой Глобус – Гелен Миррен.

"Голда": смотрите онлайн трейлер фильма

"У Полисиада"

Режиссер: Филипп Сотниченко

С 11 января в украинский прокат выходит дебютная полнометражная лента Филиппа Сотниченко "У Палисиада". События фильма разворачиваются в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.

Фильм получил большое внимание зрителей и критиков на Международных кинофестивалях и получил ряд наград. Кроме того, лента номинирована на премию Европейской киноакадемии в номинации "Открытие – приз FIPRESCI".

Ля Палисиада – первый украинский фильм, поднимающий вопрос смертной казни, существовавшей в нашей стране еще несколько лет после обретения независимости. Лента заставляет зрителя думать и именно такие фильмы сегодня способны воспитать сознательное следующее поколение, совершенно по-другому смотрящее кино.

"Ля Пасилиада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вкус свободы"

Режиссер: Александр Березань

С 7 марта в украинских кинотеатрах покажут романтическую комедию "Вкус Свободы" режиссера Александра Березаня. Это история о любви, вдохновении, вере и пристрастии к кулинарии. А еще это история, открывающая интересную фигуру Ольги Франко – невестки известного украинского писателя Ивана Франко. Благодаря ее книге – 1-я украинская общепрактичная кухня – сегодня мы имеем представление о том, как выглядела высокая аутентичная кухня почти столетия назад. Интересно, что Ольга "творила магию" на кухне вместе со своим мужем, Петром. Прогрессивные супруги создавали кулинарные шедевры, развенчивая мифы, навеянные гендерными стереотипами.

Главная героиня Варя, в стремлении к карьере шеф-повара однажды неожиданно находит книгу рецептов той же Ольги Франко и меняет ее жизнь на 360 градусов.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумные"

Режиссер: Денис Тарасов

Во второй половине 2024 года на экранах украинских кинотеатрах появится фильм, рассказывающий об одном из самых страшных изобретений тоталитарной советской системы - "карательной психиатрии"

Дебютный полнометражный фильм уже успел получить Special Mention Award в рамках секции 1-2 COMPETITION во время Варшавского кинофестиваля, а также привлек зрителей.

Лента расскажет историю молодого человека, который жил в СССР в 70-х годах ХХ века и который был уставлен в психиатрическую больницу из-за любви к запрещенной в те времена западной рок-музыке. Андрей Довженко в исполнении актера Константина Темляка – это сборный образ свободолюбивого человека, попавшего в тиски КГБ из-за откровенного неприятия безумных правил коммунистического устройства.

"Безумцы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Малевич"

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Режиссер: Дарья Онищенко

Фильм "Малевич" расскажет историю украинского художника Каземира Малевича. Во всем мире автора "Черного квадрата" очень часто отмечают, как русского авангардного художника, хотя сам Малевич родился в Киеве, писал и говорил по-украински и провел большую часть своей жизни именно в Украине.

Режиссер Дарья Онищенко и продюсер Анна Паленчук решили создать биографическую историю, основанную на достоверных фактах, чтобы изменить отношение к художнику, посвятившему множество своих картин теме Голодомора.

Кроме важной культурной ценности, фильм порадует зрителей сильным актерским составом. Главные роли в фильме исполнили актеры театра и кино Виталий Ажнов и Александр Рудинский, Заслуженный артист Украины Алексей Горбунов, Заслуженные артисты Украины, обладательницы Национальной премии "Золотой волчок" Ирма Витовская-Ванца и Марина Кошкина.