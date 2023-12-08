А чим дивуватимуть українські режисери та які сторінки історії через кіно привідкриють вже у наступному році – читайте у нашій добірці 24 Каналу!

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"Ґолда"

Режисер: Гай Наттів

Біографічна драма про першу жінку прем'єр-міністра Ізраїлю в розпал Війни Судного дня вийде на екрани українських кінотеатрів 25 січня 2024 року, напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

В Україні за реліз стрічки відповідає FILM.UA Distribution. Компанія запевняє, що фільм неодмінно мають побачити українці, адже тут можна знайти аналогії з нашим сьогоденням: як і українці, ізраїльтяни мають справу з терористами. Сюжет допомагає осягнути історичні передумови сучасного арабо-ізраїльського конфлікту, а відеоряд рясніє реальними історичними кінохроніками – виступами тогочасних військових та політичних лідерів Ізраїлю, Сполучених Штатів, Сирії та Єгипту.

Роль Ґолди Меїр втілює одна з найвидатніших акторок сучасності, лауреатка премії Оскар, БАФТА та Золотий Глобус – Гелен Міррен.

"Ґолда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ля Палісіада"

Режисер: Філіп Сотниченко

З 11-го січня в український прокат виходить дебютна повнометражна стрічка Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада". Події стрічки розгортаються в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

Фільм отримав неабияку увагу глядачів та критиків на Міжнародних кінофестивалях та здобув низку нагород. Крім того, стрічку номіновано на премію Європейської кіноакадемії у номінації "Відкриття – приз FIPRESCI".

Ля Палісіада – перший український фільм, що підіймає питання смертної кари, яка існувала в нашій країні ще кілька років після здобуття Незалежності. Стрічка змушує глядача думати і саме такі фільмі сьогодні здатні виховати свідоме наступне покоління, яке зовсім по-іншому дивиться кіно.

"Ля Пасіліада": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смак свободи"

Режисер: Олександр Березань

З 7 березня в українських кінотеатрах покажуть романтичну комедію “Смак Свободи” режисера Олександра Березаня. Це історія про кохання, натхнення, віру та пристрасть до кулінарії. А ще це історія, що відкриває цікаву постать Ольги Франко – невістки відомого українського письменника Івана Франка. Завдяки її книзі – 1-ша українська загально-практична кухня – сьогодні ми маємо уявлення про те, як виглядала висока автентична кухня майже століття тому. Цікаво, що пані Ольга "творила магію" на кухні разом зі своїм чоловіком, Петром. Прогресивне подружжя створювало кулінарні шедеври, розвінчуючи міфи, навіяні гендерними стереотипами.

Головна героїня Варя, у прагненні кар'єри шеф-кухаря одного разу несподівано знаходить книгу рецептів тієї самої Ольги Франко і це змінює її життя на 360 градусів.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Божевільні"

Режисер: Денис Тарасов

У другій половині 2024 року на екранах українських кінотеатрах з'явиться фільм, що розповідає про один з найстрашнішим винаходів тоталітарної радянської системи – "каральну психіатрію"

Дебютний повнометражний фільм вже встиг отримати Special Mention Award у межах секції 1-2 COMPETITION під час Варшавсього кінофестивалю, а також здобув прихильність глядачів.

Стрічка розповість історію молодої людини, яка жила в СРСР в 70-ті роки ХХ сторіччя і яку запроторили до психіатричної лікарні через любов до забороненої в ті часи західної рок-музики. Андрій Довженко у виконанні актора Костянтина Темляка – це збірний образ волелюбної людини, яка потрапила в лещата КДБ через відверте несприйняття божевільних правил комуністичного устрою.

"Божевільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Малевич"

Режисер: Дарія Онищенко

Фільм "Малевич" розповість історію українського художника Каземира Малевича. У всьому світі автора "Чорного квадрату" дуже часто зазначають, як російського авангардного художника, хоча сам Малевич народився у Києві, писав і говорив українською та провів велику частину свого життя саме в Україні.

Режисерка Дар'я Онищенко та продюсерка Анна Паленчук вирішили створити біографічну історію, що ґрунтується на достовірних фактах, аби змінити ставлення до митця, що присвятив безліч своїх картин темі Голодомору.

Окрім важливої культурної цінності фільм порадує глядачів сильним акторським складом. Головні ролі у фільмі виконали актори театру та кіно Віталій Ажнов та Олександр Рудинський, Заслужений артист України Олексій Горбунов, Заслужені артисти України, володарки Національної премії "Золота дзига" Ірма Вітовська-Ванца та Марина Кошкіна.