6 долгожданных фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах в феврале: даты премьеры

Февраль 2025 года обещает стать месяцем, богатым на интересные кинопремьеры, которые будут радовать зрителей различными жанрами. Каждый поклонник кино найдет для себя что-то особенное, ведь среди новинок будет как динамичные блокбастеры, так и глубокие истории и оригинальные авторские проекты.

Одной из самых ожидаемых премьер является украинский фильм "Реал", который привлек внимание еще до своей выходной даты. В материале 24 Канала вы сможете узнать, какие именно фильмы выйдут в феврале 2025 года, а также точные даты их премьер.

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Кинопремьеры февраля 2025 года

"Ведьмак: Сирены из глубин"

Дата премьеры: 11 февраля

В этой анимированной истории из вселенной "Ведьмака" охотник на монстров Геральт из Ривии оказывается в самом центре невероятного противостояния между сушей и морем. Главный герой, известный своей невероятной силой и умением бороться с самыми страшными чудовищами, вынужден столкнуться с новыми, необычными врагами.

"Ведьмак: Сирены из глубин": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Капитан Америка: Чудесный новый мир"

Дата премьеры: 13 февраля

Marvel полноценно возвращается со своей киновселенной после условной паузы в 2024 году, когда мы получили только один фильм – "Дэдпул и Росомаха". В 2025 году киновселенная Marvel снова обещает увлечь зрителей новыми масштабными историями и персонажами.

В новой ленте, что станет частью этой фазы, основным героем выступает Сэм, который после встречи с новоизбранным президентом США Таддеусом Россом оказывается в эпицентре международного скандала. Сэм вынужден распутать сложный и коварный глобальный заговор, прежде чем его настоящий лидер сумеет довести до конца свои разрушительные планы.

"Капитан Америка: Чудесный новый мир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"

Дата премьеры: 13 февраля

После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судане Бриджит оказывается наедине с болью и потерей. Она – мать-одиночка, которая воспитывает двоих детей: 9-летнего Билли и 4-летнюю Мейбл. Ее жизнь превращается в эмоциональный круговорот, где каждый день переплетается с заботами о детях, работой и воспоминаниями о любимом человеке, которого уже нет рядом. Все ее силы и внимание сосредоточены на детях, но глубоко внутри Бриджит чувствует, что ей не хватает чего-то важного.

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня": смотрите онлайн трейлер фильма

Под давлением семьи и близких она начинает постепенно строить новую жизнь. Все пытаются помочь ей двигаться вперед, но ей трудно найти баланс между всеми аспектами жизни. В поисках новых эмоций и возможностей для себя Бриджит регистрируется на приложении для знакомств. Там она знакомится с мечтательным и энергичным юношей, который приносит в ее жизнь новые ощущения и надежды. Однако чем больше она открывается новому знакомству, тем больше понимает, как сложно сочетать новые отношения с обязанностями перед детьми и семьей.

Также в феврале 2025 вам точно стоит посетить такие премьеры:

"Бруталист" – 20 февраля

"Настоящая боль" – 20 февраля

"Реал" – 20 февраля

Выбирайте ленту, которая заинтересовала вас больше всего и ожидайте выхода фильма, который точно станет вашим фаворитом.