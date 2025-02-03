Однією з найбільш очікуваних прем'єр є український фільм "Реал", який привернув увагу ще до своєї вихідної дати. У матеріалі 24 Каналу ви зможете дізнатися, які саме фільми вийдуть у лютому 2025 року, а також точні дати їх прем'єр.

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Кінопрем'єри лютого 2025

"Відьмак: Сирени з глибин"

Дата прем'єри: 11 лютого

У цій анімованій історії зі всесвіту "Відьмака" мисливець на монстрів Ґеральт із Рівії опиняється в самому центрі неймовірного протистояння між сушею та морем. Головний герой, відомий своєю неймовірною силою та вмінням боротися з найстрашнішими чудовиськами, змушений зіткнутися з новими, незвичайними ворогами.

"Відьмак: Сирени з глибин": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Дата прем'єри: 13 лютого

Marvel повноцінно повертається зі своїм кіновсесвітом після умовної паузи у 2024 році, коли ми отримали лише один фільм – "Дедпул і Росомаха". У 2025 році кіновсесвіт Marvel знову обіцяє захопити глядачів новими масштабними історіями та персонажами.

У новій стрічці, що стане частиною цієї фази, основним героєм виступає Сем, який після зустрічі з новообраним президентом США Таддеусом Россом опиняється в епіцентрі міжнародного скандалу. Сем змушений розплутати складну та підступну глобальну змову, перш ніж її справжній лідер зуміє довести до кінця свої руйнівні плани.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Дата прем'єри: 13 лютого

Після втрати коханого під час гуманітарної місії в Судані Бріджит опиняється наодинці з болем і втратою. Вона – мати-одиначка, яка виховує двох дітей: 9-річного Біллі та 4-річну Мейбл. Її життя перетворюється на емоційний коловорот, де кожен день переплітається з турботами про дітей, роботою та спогадами про кохану людину, якої вже немає поруч. Усі її сили та увага зосереджені на дітях, але глибоко всередині Бріджит відчуває, що їй бракує чогось важливого.

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": дивіться онлайн трейлер фільму

Під тиском родини та близьких вона починає поступово будувати нове життя. Усі намагаються допомогти їй рухатися вперед, але їй важко знайти баланс між усіма аспектами життя. У пошуках нових емоцій та можливостей для себе Бріджит реєструється на додатку для знайомств. Там вона знайомиться з мрійливим і енергійним юнаком, який приносить у її життя нові відчуття та надії. Однак чим більше вона відкривається новому знайомству, тим більше розуміє, як складно поєднувати нові стосунки з обов'язками перед дітьми та родиною.

Також у лютому 2025 вам точно варто відвідати такі прем'єри:

"Бруталіст" – 20 лютого

"Справжній біль" – 20 лютого

"Реал" – 20 лютого

Обирайте стрічку, яка зацікавила вас найбільше та очікуйте виходу фільму, який точно стане вашим фаворитом.