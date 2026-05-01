Этот период можно назвать настоящим взрывом, ведь кому не было интересно посмотреть первого "Гладиатора" или узнать секреты "Кода да Винчи", которые спрятал Дэн Браун. Далее в материале 24 Канал подробнее расскажет о культовых фильмах 2000-х годов, которые никогда не надоест пересматривать.

"Гарри Поттер и философский камень", 2001

Рейтинг IMDb: 7,7

В один прекрасный день жизнь мальчика, живущего в каморке под лестницей изрядно изменилась. Он узнал, что является волшебником, а его родители на самом деле умерли от рук того, чье имя нельзя называть. Гарри отправляется в одну из лучших школ магии – Хогвартс, где его ждет настоящая дружба, немало опасностей и приключений.

"Гладиатор", 2000

Рейтинг IMDb: 8,5

Максимус – легендарный военачальник Римской империи. Его могуществу и уму не было равных. Войско его обожало, однако единственное, что он не смог преодолеть – придворные интриги. Генерала предают и приговаривают к смертной казни. Но чудом ему удается избежать смерти. Максимус становится гладиатором. О его победах начали говорить по всей стране, поэтому бывший генерал оказывается в знаменитом Колизее, где на арене встретится со своим заклятым врагом.

"Мистер и миссис Смит", 2005

Рейтинг IMDb: 6,5

Джон и Джейн – муж и жена. Кажется, что у них классическая супружеская жизнь, однако есть маленький нюанс. Они не знают, что оба работают наемными убийцами, тайно путешествуют по миру и постоянно выполняют опасные миссии. И так продолжается некоторое время, пока Джон не получает приказ выбить Джейн, а Джейн – Джона.

"Код да Винчи", 2006

Рейтинг IMDb: 6,7

Роберт Лэнгдон – гарвардский профессор, которого начинают подозревать в преступлении, которое он не совершал. Роберт знакомится с криптографом парижской полиции и вместе они пытаются разгадать тайну, которая может подорвать могущество католической церкви. Из-за этого над ними нависает еще больше угроза, ведь другие хотят защитить великую религиозную тайну больше всего на свете.

"Трансформеры", 2007

Рейтинг IMDb: 7,1

Существует две расы роботов-инопланетян – Автоботы и Десептиконы, которые вели войну за Вселенную. И вот их бойня добралась и до планеты Земля. И еще самое удивительное – шанс на спасение находится в руках совсем юного парня. Сэм Уитвикки даже не догадывается, какая роль на него возложена, поэтому он вместе со своей подругой Микаэлой оказываются в противостоянии роботов.

Какой культовый фильм вышел 24 года назад?

В 2002 году на большие экраны вышла история о "Человеке-пауке", ставшем частью супергеройского мира. На тот момент фильм имел огромный успех, а за первый уикенд проката собрал более 100 миллионов долларов.

Питер Паркер – обычный школьник, которого во время экскурсии кусает генетически измененный паук. И это не проходит для него бесследно. Утром он просыпается со сверхспособностями: может лазить по стенам, имеет чрезвычайную силу и скорость.