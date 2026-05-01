Цей період можна назвати справжнім вибухом, адже кому не було цікаво подивитись першого "Гладіатора" або ж дізнатись секрети "Коду да Вінчі", які заховав Ден Браун. Далі у матеріалі 24 Канал детальніше розповість про культові фільми 2000-х років, які ніколи не набридне передивлятись.

"Гаррі Поттер і філософський камінь", 2001

Рейтинг IMDb: 7,7

Одного прекрасного дня життя хлопчика, що живе у комірчині під сходами неабияк змінилось. Він дізнався, що є чарівником, а його батьки насправді померли від рук того, чиє ім'я не можна називати. Гаррі вирушає до однієї з найкращих шкіл магії – Гоґвортс, де на нього чекає справжня дружба, чимало небезпек і пригод.

"Гладіатор", 2000

Рейтинг IMDb: 8,5

Максимус – легендарний воєначальник Римської імперії. Його могутності та розуму не було рівних. Військо його обожнювало, однак єдине, що він не зміг подолати – придворні інтриги. Генерала зраджують і засуджують до страти. Та дивом йому вдається уникнути смерті. Максимус стає гладіатором. Про його перемоги почали говорити по всій країні, тому колишній генерал опиняється у знаменитому Колізеї, де на арені зустрінеться зі своїм запеклим ворогом.

"Містер і місіс Сміт", 2005

Рейтинг IMDb: 6,5

Джон і Джейн – чоловік і дружина. Здається, що у них класичне подружнє життя, однак є маленький нюанс. Вони не знають, що обоє працюють найманими убивцями, таємно подорожують світом і постійно виконують небезпечні місії. І так триває певний час, допоки Джон не отримує наказ вибити Джейн, а Джейн – Джона.

"Код да Вінчі", 2006

Рейтинг IMDb: 6,7

Роберт Ленгдон – гарвардський професор, якого починають підозрювати у злочині, який він не вчиняв. Роберт знайомиться з криптографом паризької поліції й разом вони намагаються розгадати таємницю, яка може підірвати могутність католицької церкви. Через це над ними нависає ще більше загроза, адже інші хочуть захистити велику релігійну таємницю понад усе на світі.

"Трансформери", 2007

Рейтинг IMDb: 7,1

Існує дві раси роботів-інопланетян – Автоботи і Десептікони, які вели війну за Всесвіт. І ось їхня бійня дісталась і планети Земля. Та ще найдивніше – шанс на порятунок знаходиться у руках зовсім юного хлопця. Сем Вітвіккі навіть не здогадується, яка роль на нього покладена, тому він разом зі своєю подругою Мікаелою опиняються у протистоянні роботів.

Який культовий фільм вийшов 24 роки тому?

У 2002 році на великі екрани вийшла історія про "Людину-павука", що став частиною супергеройського світу. На той момент фільм мав шалений успіх, а за перший вікенд прокату зібрав понад 100 мільйонів доларів.

Пітер Паркер – звичайний школяр, якого під час екскурсії кусає генетично змінений павук. І це не проходить для нього безслідно. Зранку він просинається з надздібностями: може лазити по стінах, має надзвичайну силу та швидкість.