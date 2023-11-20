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Фильмы, в которых снялся DZIDZIO

"DZIDZIO Контрабас"

Готовы ли вы нарушать закон, рисковать своей волей и даже жизнью ради денег? Ради воплощения своих заветных мечтаний люди готовы совершать невероятные поступки. Так считают трое обычных ребят, проживающих неподалеку от границы. Они решают рисковать и заниматься контрабандой, пытаясь заработать. К сожалению, в последнее время пограничники стали безжалостными и не пропускают ни одного контрабандиста мимо. Потому ребята решают взять на себя образ греко-католических священников. Все идет хорошо до того момента, пока им не встречается очаровательная девушка. В этот момент приоритеты меняются и охота начинается на девушку, а не на деньги.

"DZIDZIO Контрабас": смотрите онлайн трейлер фильма

"DZIDZIO Первый раз"

В жизни популярного DZIDZIO может случиться абсолютно что угодно. Сейчас этот взрослый, но наивный ребенок переживает не лучшие времена, поскольку столкнулся с одной небольшой проблемой. Но у артиста нет возможности поделиться ею ни с мамой, ни с лучшим другом. DZIDZIO должен справиться с этой задачей самостоятельно впервые в жизни, взяв на себя эту ответственность.

"DZIDZIO Первый раз": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал "Отмороженный"

Семья Дзидзюков намерена продать свой старый дом и переехать в большой город. Однако их план внезапно усложняет одна неожиданность. В подвале старого холодильника случайно они обнаруживают замороженного Мишу – своего родственника, пропавшего 23 года назад. Миша является владельцем дома по всем юридическим документам. Теперь Дзидзюки должны совместно проживать с отмороженным родственником, который остался со всеми умственными, эмоциональными и жизненными привычками в 90-х годах.

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У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Свингеры 2"

У любых супругов появляется момент, когда в постели уже попробовали все. Необходимо постоянно придумывать что-нибудь новое, чтобы поддерживать разнообразие в сексуальной жизни. Светская львица Илона и бизнесмен Игр кажется находят способы сделать свою интимную жизнь разнообразной, но даже их эксперименты уже исчерпали себя. Игорь оказался менее энергичен с годами, и ему необходимо получать дополнительную подзарядку, чтобы вернуться к активной деятельности. При всех их попытках, даже ролевых играх или тантрическом сексе – ничто не приносит желаемого эффекта. В своих поисках идеального решения пара может зайти настолько далеко, сколь потребуется. Но получат ли они желаемое?

"Свингеры 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ангелы чудятся"

Дидзе, Лесик и Юлик идут колядовать и поют традиционную народную колядку "Бог ся рождает". Но колядуют они, преследуя цель заработать денег не совсем честным путем. Что ждет этих персонажей за их нечестные намерения? Вы можете узнать в этой короткой, но веселой истории.

"Ангелы чудятся": смотрите онлайн короткометражный фильм