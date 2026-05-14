6 культовых фильмов с самыми высокими рейтингами, которым уже 40 лет

Иногда лучший способ познакомиться с фильмами высшего сорта - это не искать только свежие новинки, а окунуться в ленты, которым уже много лет. Ведь интересно наблюдать за развитием киноиндустрии, открывая для себя фильмы, которым 30, 40 или даже 50 лет.

Поэтому в материале 24 Канала мы собрали подборку из 6 культовых лент, которым уже исполнилось 40 лет. Выбирайте своего фаворита и окунитесь в истории, созданные десятилетия назад, но которые до сих пор поражают зрителей.

Какие культовые фильмы стоит посмотреть уже в этот вечер?

Все эти кинопроекты вышли в 1986 году, поэтому сегодня им уже 40 лет. Они выдержали испытание временем и до сих пор имеют высокие рейтинги среди зрителей во всем мире.

Часто зрители выбирают просмотр классических лент, которым уже несколько десятилетий, вместо новинок на Netflix или других стриминговых платформах. Поэтому если вы хотите быть уверенными в своем выборе и провести действительно удачный вечер, обратите внимание на эти фильмы, которым уже исполнилось 40 лет:

"Чужие" – военно-научно-фантастический боевик режиссера Джеймса Кэмерона.

"Взвод" – высокорейтинговая драма Оливера Стоуна. Это история о войне во Вьетнаме. Лента получила четыре премии Оскар в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший звук" и "Лучший монтаж".

– высокорейтинговая драма Оливера Стоуна. Это история о войне во Вьетнаме. Лента получила четыре премии Оскар в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший звук" и "Лучший монтаж". "Выходной день Ферриса Бюллера" – популярная американская подростковая кинокомедия года режиссера Джона Хьюза и сопродюсера Тома Джейкобсона. Главные роли в фильме сыграли Мэтью Бродерик, Миа Сара и Алан Рак, роли второго плана исполнили: Дженнифер Грей, Джеффри Джонс, Синди Пикетт, Эди Макклерг и Лайман Уорд.

"Останься со мной" – фильм с высоким рейтингом, который основан на повести Стивена Кинга "Тело".

– фильм с высоким рейтингом, который основан на повести Стивена Кинга "Тело". "Муха" – американский фэнтезийный фильм Дэвида Кроненберга, который вышел в 1986 году.

– американский фэнтезийный фильм Дэвида Кроненберга, который вышел в 1986 году. "Лабиринт" – фантастический фильм 1986 года американского режиссера Джима Хэнсона. Сюжет рассказывает о девушке, по имени Сара, которая отправилась в путешествие по странному миру-лабиринту, чтобы спасти своего брата от короля гоблинов Джарета.

Какие еще фильмы 1986 года стали легендарными?

Многие ошибочно считают, что старые фильмы уже потеряли свою актуальность и стоит отдавать предпочтение только новинкам. Однако стоит обратить внимание и на ленты 1986 года, которые точно заслуживают просмотра.

Среди них – "Крокодил Данди" и "Звездный путь 4: Путешествие домой". Эти фильмы уже давно нашли своего зрителя, однако если вы еще не успели их посмотреть, стоит это исправить. Интересные сюжеты, талантливые актеры и увлекательные истории точно могут понравиться так же, как они уже пришлись по душе сотням тысяч зрителей во всем мире.