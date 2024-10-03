Сегодня состоялась премьера фильма "Джокер: Сумасшествие на двоих", где Леди Гага исполнила главную роль, что уже вызвало волну обсуждений и восхищения. Но это далеко не первый ее успех в киноиндустрии. Кино 24 подготовили список из 11 выдающихся фильмов, в которых сияла легендарная Леди Гага, демонстрируя свою уникальную способность перевоплощаться и создавать сильные образы.

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Фильмы, в которых сыграла Леди Гага

Каждый из этих фильмов демонстрирует Леди Гагу в разных амплуа – от драматических образов до незабываемых музыкальных постановок. Она каждый раз поражает зрителей своей непревзойденной игрой и яркими перевоплощениями, подтверждая, что ее талант выходит далеко за пределы музыки. Ее актерская карьера стремительно развивается, и, без сомнения, мы еще неоднократно увидим ее на больших экранах в новых интересных ролях.

Вот список наиболее ярких работ певицы:

2001 год – "Клан Сопрано" – дебютная роль Леди Гаги в одном из самых знаковых сериалов всех времен.

– дебютная роль Леди Гаги в одном из самых знаковых сериалов всех времен. 2012 год – "Люди в черном 3" – эпизодическая роль, которая показала ее способность вписаться даже в фантастические блокбастеры.

– эпизодическая роль, которая показала ее способность вписаться даже в фантастические блокбастеры. 2013 год – "Мачете убивает" – боевик, в котором Гага продемонстрировала свой острый характер и отважную натуру.

– боевик, в котором Гага продемонстрировала свой острый характер и отважную натуру. 2014 год – "Маппеты – Особо опасны" – комедийная роль, которая подчеркнула ее актерский диапазон и умение развлекать.

– комедийная роль, которая подчеркнула ее актерский диапазон и умение развлекать. 2014 год – "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" – фильм, что еще раз показал, насколько Леди Гага гармонично сочетается с темными и глубокими ролями.

– фильм, что еще раз показал, насколько Леди Гага гармонично сочетается с темными и глубокими ролями. 2015 год – "Американская история ужасов: Отель" – один из самых известных ее сериалов, за который она получила премию "Золотой глобус".

– один из самых известных ее сериалов, за который она получила премию "Золотой глобус". 2016 год – "Американская история ужаса: Роенк" – продолжение успеха, закрепившее ее репутацию в жанре хоррора.

– продолжение успеха, закрепившее ее репутацию в жанре хоррора. 2018 год – "Рождение звезды" – музыкальная драма, где ее игру высоко оценили критики, а саундтрек стал легендой.

– музыкальная драма, где ее игру высоко оценили критики, а саундтрек стал легендой. 2021 год – "Друзья: Воссоединение" – специальный выпуск, где она приняла участие в символической сцене с легендарным сериалом.

– специальный выпуск, где она приняла участие в символической сцене с легендарным сериалом. 2021 год – "Дом Гуччи" – драма, которая доказала ее актерский талант в масштабных исторических постановках.

– драма, которая доказала ее актерский талант в масштабных исторических постановках. 2024 год – "Джокер: Безумие на двоих" – музыкальный триллер, в котором она сыграла главную роль вместе с Хоакином Фениксом.

Эти фильмы обязательны для просмотра всем киноманам и поклонникам Леди Гаги. Если вы еще не видели эти ленты, самое время выбрать своего фаворита и окунуться в мир ярких образов и невероятных историй, которые она создала на экране.