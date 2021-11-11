Знаковые фильмы с Леонардо Ди Каприо, за которые он получил Оскар, Золотой глобус, премию BAF

Леонардо Ди Каприо был успешным на протяжении всей своей карьеры, а первая его номинация на Оскар была в 19 лет. Актер работал с лучшими режиссерами всех времен: Джеймсом Кэмероном, Стивеном Спилбергом, Мартином Скорсезе, Квентином Тарантино и другими. Ко дню рождения актера редакция Кино 24 подготовила подборку с самыми знаковыми фильмами, за которые актер получил самые престижные премии.

Долгих лет, Леонардо Ди Каприо! Наверное, нет такой роли, в которую бы этот красавец не смог перевоплотиться. В его творчестве – драмы, боевики, триллеры и комедии. Он был 5 раз номинирован на Оскар, 8 – на Золотой глобус и 7 – на премию MTV Movie Awards. В то же время в его руках 1 статуэтка Оскара, 3 – Золотого глобуса, 1 BAFTA и 2 – MTV Movie Awards.

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Леонардо Ди Каприо – 46: самые знаковые фильмы с актером

Выживший, 2015 год

в 2016 году за лучшую мужскую роль актер получил такие премии: Оскар, BAFTA и Золотой глобусАлехандро Гонсалес ИньярритуThe Revenant

К сожалению, фильм не является легким к восприятию, но мы рекомендуем его посмотреть каждому, учитывая удивительную игру актеров. В центре истории – Хью Гласс, который с сыном сопровождают группу охотников. Во время работы на них нападают индейцы и только нескольким удается выжить. По пути Хью Гласс сталкивается с большой медведицей, которая причиняет ему вред. Беспощадные охотники убивают сына главного героя и оставляют Гласса умирать в лесу. Однако, он способен на все, чтобы отомстить за смерть единственного родного человека.

"Выживший" 2015: смотрите трейлер

Волк с Уолл-стрит, 2013 год

в 2014 году за лучшую мужскую роль актер получил премиюМартин Скорсезе8,2The Wolf of Wall Street

Драматический байопик рассказывает о финансовом брокере Джордане Белфорте. Герой устраивается на работу в банк. Однако, как только его положение улучшается, инвестиционное учреждение объявляет банкротство. Таким образом, брокер решает создать собственную компанию, которая в конечном итоге приносит ему миллионные доходы. Лишь однажды ФБР заинтересовывается его фирмой...

"Волк с Уолл-стрит" 2013: смотрите трейлер

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Авиатор, 2004 год

в 2005 году за лучшую мужскую роль актер получил премии Золотой глобус и MTV Movie AwardsМартин Скорсезе: 7,5Aviator

В этом фильме Леонардо Ди Каприо перевоплотился в известного авиаконструктора и кинорежиссера Говарда Хьюза. Мужчина с детства мечтал о сверхбыстром самолете и съемках его собственных фильмов. В 1927 году Говард начинает воплощать свои детские мечты и презентует первую ленту, которая получает бешеную популярность. После этого он реализует второй замысел и сам тестирует новые самолеты. Однако, после резкого обогащения и покупки авиакомпании в жизни Говарда наступает черная полоса, а ему придется объяснить, куда ушли государственные средства, выданные на создание самолетов.

"Авиатор" 2004: смотрите трейлер

Титаник, 1997 год

в 1998 году за лучшую мужскую роль актер получил премиюДжеймс Кэмерон7,8Titanic

В ночь на 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса затонул знаменитый корабль "Титаник". В ужасной аварии погибло почти 1500 человек. С тех пор событие обросло легендами, ставшими поводом для исследований и привлекшими внимание кинематографистов. Собрав немало фактов о "Титанике", режиссер Джеймс Кэмерон все-таки экранизировал историю этой корабельной катастрофы, презентовав одноименный фильм в 1997 году. Леонардо Ди Каприо легендарно сыграл главную роль.

"Титаник" 1997: смотрите трейлер