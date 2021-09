Долгожданный фильм с участием Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс – "Не смотри вверх" (Do not Look Up)– появится на сервисе Netflix уже совсем скоро – 24 декабря 2021 года. А пока поклонники могут сосредоточить свое внимание на первом трейлере, который появился в сети 8 сентября.