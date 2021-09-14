Кинокомедия "Не смотри вверх" сумела собрать потрясающий актерский каст. Кроме того, что главные роли в нем исполнят оскароносные Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, в фильме можно будет увидеть Мерил Стрип, Джонни Хилла, Ариану Гранде, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт и многих других звезд!

К слову Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс изменились до неузнаваемости для съемок фильма: первое фото

Согласно сюжету фильма, главные актеры исполняют роль ученых, которые пытаются предупредить президента США (Мэрил Стрип) о приближении смертельной кометы к Земле. Пока все это воспринимают как шутку, особенно раздражительный сын президента (Джонни Хилл), ученые не могут найти себе места и очень стрессуют из-за приближающейся трагедии.

"Не смотри вверх" 2021: смотреть трейлер онлайн

Стоит добавить, что кроме первого трейлера представители Netflix обнародовали первые кадры со съемочной площадки.

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